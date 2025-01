Maroc: Impériales Week 2025 - L'évolution du marketing au sein des instances dirigeantes des entreprises en débat

Casablanca — L'évolution et les perspectives de la fonction marketing au sein des instances dirigeantes des entreprises ont été au centre des discussions, jeudi à Casablanca, lors d'un panel tenu en marge de la 8ème édition des Impériales Week.

Initié sous le thème "Marketing Leaders at the Table: Strategies for Boardroom Influence", ce panel a été l'occasion pour les experts de partager leurs retour d'expérience et explorer les stratégies, compétences et indicateurs clés permettant d'influencer les décisions à haut niveau et de positionner le marketing comme un pilier essentiel de la compétitivité des entreprises opérant sur le marché marocain, et ailleurs.

A cet effet, Charifa Sbaiti, consultante senior en marketing et branding, a dépeint le marketeur comme un "artiste créateur" chargé de bâtir et renforcer les marques et la croissance de l'entreprise.

Elle a également rappelé la complexité de l'éternelle relation entre la finance et le marketing en citant l'exemple de la différence entre un Chief Marketing Officer (CMO) et un Chief Financial Officer (CFO).

Faisant remarquer que selon ChatGPT, les deux sont des développeurs de stratégie, Mme Sbaiti a expliqué que le CMO est perçu comme un moyen de générer la croissance, alors que le CFO est un moteur clé de cette croissance. "La nuance mérite réflexion", a-t-elle ajouté.

D'après Mme Sbaiti, le marketing devrait être le point de départ de toute réflexion stratégique.

Toutefois, elle a déploré le fait de considérer le marketing comme un centre de coûts. "Lorsqu'on coupe les budgets, c'est toujours le marketing qui est touché en premier".

De son côté, Larbi Alaoui Belghiti, fondateur et co-CEO de Yola Frech, a partagé son expérience en tant que CFO avec une "âme de CMO".

"Porter la casquette de CMO est compliqué. Très souvent, j'étais en désaccord avec eux, notamment lorsqu'ils appliquaient des réflexes établis sur d'autres marques", a-t-il dit.

Pour M. Alaoui Belghiti, une erreur fréquente est de réduire le marketing à un simple outil de communication visant uniquement le cashflow.

"Le marketing doit d'abord comprendre le consommateur, cerner son problème et lui proposer une solution au bon prix, avec le bon packaging. C'est à ce moment-là qu'il devient stratégique", a-t-il préconisé.

Il a aussi mis en avant l'importance du marketing en ligne. "Le digital permet de mesurer et de calculer l'impact des actions marketing, ce qui renforce la crédibilité du marketing aux yeux des CFO".

En 2025, les Impériales se tiennent sous un nouveau format, à savoir "Les Impériales Week" (du 27 janvier au 2 février à Casablanca). Placé sous le thème "The Paradigme Shift - Business.People.Tech", ce rendez-vous annuel propose une immersion totale dans les métiers de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l'événementiel.