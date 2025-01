Burkina Faso: Littérature - L'ancien contrôleur général d'Etat Dr Philippe Néri Kouthon Nion publie un livre sur les fraudes

L'ancien contrôleur général d'Etat, Dr Philippe Néri Kouthon Nion, a publié un nouveau livre intitulé « Pratiques de fraudes en Finances publiques au Burkina FASO ». La dédicace de l'oeuvre a eu lieu le jeudi 30 janvier 2025 au CENASA.

Le Dr Philippe Néri Kouthon Nion fournit à travers son nouveau livre aux lecteurs, aux dirigeants et aux membres des organes de contrôles des stratégies pour déceler les faiblesses du dispositif de gestion et de contrôle. Intitulé « Pratiques de fraudes en finances publiques au Burkina FASO », du livre a été présenté, le jeudi 30 janvier 2025 au CENASA, à la presse et aux lecteurs.

L'ouvrage, publié aux éditions Mercury, fait un constat fait de la fraude dans la gestion des finances publiques du Burkina en mettant à la disposition des managers publics et des acteurs qui interviennent à la gestion des finances publiques un document pratique basé sur les faits réels. « L'objectif est de permettre à tous les gestionnaires d'avoir un ouvrage qui montre les circonstances dans lesquelles la fraude peut survenir en matière de gestion », a-t-il expliqué Dr Philippe Néri Kouthon Nion.

A la fin de la cérémonie, l'auteur a offert l'argent de la vente des livres- soit 540 000 FCFA- aux veuves et orphelins des Forces de défense et de la sécurité (FDS) tombés au front. L'oeuvre est disponible à la librairie Jeunesse d'Afrique et à Mercury au prix de 20 000 FCFA.