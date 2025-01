Tunisie: Un scandale financier secoue la STEG, trois employés incarcérés

Le juge d'instruction du cinquième bureau du tribunal de première instance de Manouba a ordonné, ce jeudi soir, l'incarcération de trois employés du district de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (STEG) à Manouba. Deux autres suspects ont été placés sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire, selon un communiqué rendu public.

Ces décisions font suite à l'arrestation des trois premiers suspects mardi dernier, ainsi qu'à l'émission de mandats de recherche contre trois autres personnes. Les charges retenues concernent des soupçons d'abus de fonction en vue d'obtenir des avantages indus, de préjudice porté à l'administration, de falsification et usage de faux, ainsi que de manipulation et effacement de données informatiques dans le but de nuire aux finances d'autrui et d'en tirer un bénéfice personnel.

L'enquête, menée par la première brigade centrale d'investigations de la Garde nationale à El Aouina, a révélé un système de détournement de fonds impliquant des manipulations répétées de factures de consommation, des vols d'électricité et des modifications frauduleuses des données de facturation via le système informatique de la STEG. Les suspects sont également accusés d'avoir réduit illégalement les montants de consommation de certains clients et d'être intervenus sans autorisation sur des compteurs électriques.

Selon la même source, ces malversations, portant sur des sommes considérables, ont été découvertes à la suite d'un audit interne réalisé par les services de contrôle de la STEG. L'entreprise, représentée par son conseiller juridique, a déposé une plainte officielle, déclenchant ainsi l'enquête judiciaire.