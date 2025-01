Tunisie: Pour un contrôle rigoureux des deniers publics

Une gestion saine et efficace des fonds et deniers publics est obligatoirement accompagnée d'un contrôle administratif et financier rigoureux et transparent, l'objectif final étant d'assurer une bonne gouvernance de la chose publique.

Et c'est ce qui explique l'insistance du Président de la République pour que l'argent et autres biens publics soient gérés et dépensés après un contrôle strict afin d'éviter les éventuelles malversations dues à des incompétences, des défaillances humaines ou encore et surtout à des actes malveillants de corruption.

C'est dans ce cadre qu'en recevant, mardi, des mains du président de l'Instance supérieure de contrôle administratif et financier, son 29e rapport annuel, le Président de la République a mis l'accent sur l'impératif de mettre en place, et dans les meilleurs délais, de nouvelles conceptions dans le but évident de rendre les missions de contrôle et d'audit plus efficaces dans la préservation des fonds publics.

De plus, pour donner plus de cohérence aux actions des mécanismes étatiques, le Conseil du marché financier a décidé, le 27 janvier, de modifier son organigramme en créant une nouvelle structure dédiée à la prévention du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme et de la prolifération des armes, tout en veillant à une plus grande garantie de l'intégrité du secteur financier tunisien.

A noter que dans le même ordre d'idées, le Chef du gouvernement venait de recevoir, de son côté, le rapport annuel du Comité général de contrôle des dépenses publiques (Cgdp) sur ses activités au titre de l'année 2023, ce qui prouve le souci des autorités d'assurer une efficience accrue des dépenses et du système de suivi, d'inspection et d'audit dans le secteur public.

En effet, il s'agit d'une série de mesures successives pour renforcer le système de contrôle des finances publiques, soutenir les structures étatiques et consacrer les principes de gouvernance, de transparence, de bonne gouvernance et de bonne gestion des deniers publics.

Ainsi, conformément à l'approche, maintes fois réitérée par le Chef de l'Etat, l'heure est à la conciliation des exigences du travail de contrôle et son efficacité et l'accélération du rythme de réalisation des projets publics en vue de répondre aux aspirations et aux attentes du peuple.

L'Etat semble bien déterminé à relever les défis et à gagner les paris afin de retrouver l'optimisme quant au maintien du processus de développement global et durable, dans le cadre de l'indépendance de la décision et de la souveraineté grâce à la modernisation des moyens d'action des différents organes de contrôle, ce qui contribue à la réussite du challenge consistant à compter sur soi.