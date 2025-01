Algérie: Constantine - Journée d'information sur les nouveaux produits de la CAAR

Constantine — La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) a organisé mercredi à Constantine une journée d'information et de présentation de ses nouveaux produits au profit de plus de 110 opérateurs économiques de divers secteurs.

Dans son intervention durant cette rencontre sous le slogan "la CAAR, à l'écoute de ses partenaires", le directeur général par intérim de cette compagnie, Hacène Ouberrane, a indiqué que cette initiative vise à informer ses partenaires de "ses plus récents produits et services dont la vente des bons du trésor public et l'assurance-crédit", estimant que "le rapprochement de l'entreprise des opérateurs constitue un fondement de sa stratégie visant le développement du secteur et l'amélioration des prestations offertes".

La rencontre s'inscrit également dans le cadre de la consolidation de la communication avec ses partenaires et l'accompagnement des évolutions du marché de l'assurance en Algérie, a ajouté le même responsable.

Dans une déclaration à l'APS en marge la rencontre, le directeur régional de la CAAR (région Est du pays), Kamel-Eddine Aidoud, a indiqué que l'action actuelle de la compagnie repose sur "le renforcement des relations avec les partenaires et l'amélioration de la communication avec les clients", relevant que la CAAR oeuvre en faveur d'une dynamique évolutive pour consolider sa position sur le marché par l'adoption de procédés souples accompagnant les transformations économiques et technologiques.

Il a également ajouté que "l'innovation et la numérisation occupent une place axiale dans la vision future de l'entreprise".

De son côté, le directeur de la gestion des risques à la même entreprise, Tarek Rahmoun, a mis en lumière les services numériques lancés vers la fin 2024 dont ceux liés à la protection contre les risques cybernétiques, l'assurance-crédit et autres produits d'assurance destinés aux acteurs du secteur agricole et liés à l'assurance des voitures et contre les catastrophes naturelles.

L'objectif ainsi recherché, a-t-il ajouté, est de simplifier les procédures aux assurés à travers, notamment la numérisation de nombre de prestations rendus plus faciles et plus rapides.

La rencontre a donné lieu à la tenue de huit ateliers interactifs pour débattre des meilleures pratiques dans le domaine de l'assurance et de l'amélioration des services de sorte à accompagner l'évolution du marché et des besoins des clients.