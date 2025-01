Algérie: Championnat arabe de la course d'orientation - Alger abrite la 1e édition du 1er au 5 février

Alger — L'Algérie accueillera du 1er au 5 février, la première édition du Championnat arabe de la course d'orientation, avec la participation des athlètes de six pays, a-t-on appris auprès de la Fédération nationale du sport pour tous (FASPT).

"Cette manifestation a pour objectif de faire la promotion de cette nouvelle discipline au niveau des pays arabe, à travers la formation des jeunes de diverses associations affiliées aux associations sportives", a indiqué à l'APS, Asma Kada, présidente de la comité de la course d'orientation à la fédération nationale du sport pour tous.

"Les athlètes algériens ont assez d'expérience puis ils ont déjà participé à plusieurs éditions nationales de la course d'orientation", a-t-elle ajouté.

Outre l'Algérie, pays hôte, six nations arabes ont confirmé leur participation à la 1re édition de la course d'orientation. Il s'agit de l'Egypte, l'Irak, les Emirats arabes unis, Oman, le Bahreïn et le Yémen dont les athlètes vont concourir sur les 3 kilomètres au maximum dans trois sites (forêt de Bouchaoui, la Promenade des Sablettes et l'enceinte du complexe olympique "Mohamed Boudiaf").

"L'Algérie sera représentée par huit athlètes de la sélection nationale (4 hommes et 4 femmes), sous l'égide de la Fédération nationale du sport pour tous (FASPT). La compétition sera l'occasion pour démontrer le potentiel et les capacités techniques et physiques des jeunes sportifs arabes, et les tester sur les concepts généraux de la course d'orientation, la bonne utilisation des boussoles et la lecture juste des cartes d'orientation", a expliqué Mme Kada, ajoutant que la course d'orientation se déroule en pleine nature et concerne tous les âges en individuel ou en groupe. Son originalité et les moyens utilisés font appel à la fois aux conditions physiques du participant et au plaisir de découvrir et d'apprécier un environnement attrayant et accueillant.

La course d'orientation, une discipline individuelle d'originaire écossaise, consiste à parcourir une piste d'une certaine de longueurs dans un délai le plus court possible, sachant que c'est à ce dernier de trouver le chemin idéal en s'appuyant sur une boussole. Le parcours est, en amont, tracé sur une carte géographique.

Cette course contribue aussi au développement du "sens de l'observation, des réflexes et de l'analyse sur le terrain des participants, tout en les aidant à acquérir des techniques topographiques et d'orientation. Ce sport a pour objectif essentiel d'aider les concernés à "bien lire une carte et bien exploiter une boussole", tout en leur apprenant à "coordonner leurs capacités mentales et physiques, et à avoir le pouvoir de décision en temps opportun.

Lors de la compétition, les participants, guidés par une boussole et une carte, doivent en faire les repérages. Les meilleurs éléments seront ceux qui finiront le parcours dans un temps record et avec une économie d'énergie et d'efforts.