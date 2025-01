Algérie: Pays - Mauritanie - Sonatrach signe un mémorandum d'entente avec la SMH pour le renforcement de la coopération énergétique

Alger — Le groupe Sonatrach a signé, jeudi à Alger, un mémorandum d'entente avec la Société mauritanienne des hydrocarbures (SMH) visant à renforcer la coopération énergétique entre les deux parties, notamment pour l'exploration, la production, l'échange d'expertise et la formation.

Le mémorandum a été signé par le Président-directeur général (PDG) de Sonatrach, Rachid Hachichi, et le directeur général (DG) de la SMH, Ismail Abdel Vetah.

Le document prévoit la mise en place d'un comité d'orientation chargé d'organiser et d'encadrer les discussions concernant les opportunités de coopération et de partenariat offertes dans les domaines de l'exploration et de la production, les activités en aval, ainsi que le transport et la commercialisation des hydrocarbures.

Des équipes de travail conjointes composées d'experts des deux parties seront mises en place pour organiser des ateliers et programmer des visites de terrain aux installations concernées par ce partenariat en Mauritanie.

Selon le mémorandum, la coopération concerne le développement des compétences professionnelles et la formation des personnels de la SMH par des experts de l'Institut algérien du pétrole (IAP) et de l'Académie de management de Sonatrach.

Il s'agit, en outre, de l'organisation de stages pratiques et d'orientation au profit des équipes mauritaniennes sur les sites de Sonatrach, ainsi que l'échange d'informations et de données sur les bassins et les gisements, la gestion et le contrôle de la qualité, le suivi des données et la mise en place de Data Room pour la promotion du secteur pétrolier.

Il sera aussi question de mettre en oeuvre des projets de traitement et de retraitement des données sismiques, ainsi que du développement des programmes de recherche conjoints sur l'hydrogène vert et blanc et d'autres sources d'énergie alternatives. Sonatrach partagera également son expertise en matière de liquéfaction du gaz naturel et de stockage des produits pétroliers avec son partenaire mauritanien.

Les deux parties collaboreront, de plus, dans les activités d'exploration et de production (Onshore et Offshore), tout en examinant les possibilités d'approvisionnement en hydrocarbures et en produits pétroliers, ainsi qu'en matière de construction, de gestion et d'exploitation des infrastructures de transport, de stockage et de distribution des hydrocarbures destinées à la consommation locale, y compris les produits pétroliers. En plus, le mémorandum d'entente prévoit la possibilité d'approvisionner la partie mauritanienne en hydrocarbures et en produits pétroliers.

Aussi, ce mémorandum ouvre la voie à la création d'un projet conjoint entre Sonatrach et la SMH, pour le développement du secteur en aval, notamment la distribution du butane et des produits pétroliers.

S'exprimant lors de la cérémonie de signature, qui s'est déroulée au siège de la Direction générale de Sonatrach, M. Hachichi a souligné que cet accord reflétait la volonté commune de renforcer la coopération énergétique entre l'Algérie et la Mauritanie.

Ce mémorandum était "une démarche qualitative" en vue d'un partenariat stratégique entre les deux entreprises, étant un cadre propice permettant d'explorer les opportunités de coopération dans plusieurs domaines vitaux, notamment l'exploitation des nouvelles réserves d'hydrocarbures en Mauritanie, a-t-il ajouté.

Ce partenariat prévoit le transfert de technologies et le développement de programmes de recherche conjoints dans le domaine des énergies alternatives, comme l'hydrogène, ouvrant ainsi la voie à de "nouvelles perspectives prometteuses et à "un avenir énergétique plus durable, a soutenu M. Hachichi, soulignant que ce mémorandum se veut un prolongement pour la vision de Sonatrach tendant à renforcer sa présence sur le continent et à conforter son rôle en tant qu'"acteur clé" dans l'industrie énergétique.

M. Hachichi a précisé que la visite de la délégation mauritanienne des installations de Sonatrach, ces derniers jours, lui a permis de découvrir de près les différentes technologies opérationnelles et méthodes de travail adoptées dans les domaines de la production et de la formation. "Il s'agit d'une expérience qui, nous l'espérons, a apporté une valeur ajoutée au renforcement des relations de coopération entre les deux parties".

De son côté, M. Abdel Vetah a mis en avant l'importance du mémorandum d'entente, notamment en ce qui concerne la participation de Sonatrach à l'exploration, à la prospection et au développement des champs pétroliers et gaziers en Mauritanie, ainsi qu'à l'ensemble des domaines de l'industrie pétrolière et gazière.

Il a assuré que les termes du mémorandum signé aujourd'hui seront mises en oeuvre "dans les meilleurs délais", compte tenu de la volonté commune de développer la coopération algéro-mauritanienne.