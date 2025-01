Algérie: Commission intergouvernementale mixte algéro-russe - Signature de 9 accords et mémorandums d'entente dans plusieurs domaines

Alger — Les travaux de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte algéro-russe de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, tenus, jeudi à Alger, ont été couronnés par la signature de neuf (9) accords, sous la supervision du ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, M. Youcef Cherfa, et du vice-Premier ministre russe, M. Dmitry Patrushev.

La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, du vice-ministre russe des Sciences et de l'Enseignement supérieur, M. Konstantin Moguilevsky, de l'ambassadeur d'Algérie en Russie, M. Boumédiène Guennad, du directeur général Europe au ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Toufik Djouama, du chargé d'affaires à l'ambassade de Russie, Alexey Kotcheshkov, ainsi que des cadres des deux pays.

La cérémonie a débuté par la signature du procès-verbal de la 12e session de la Commission intergouvernementale mixte par les présidents de la commission, en l'occurrence MM. Cherfa et Patrushev.

MM. Baddari et Moguilevsky ont ensuite signé un accord portant reconnaissance mutuelle des études, qualifications, diplômes et grades universitaires, ainsi qu'un mémorandum d'entente dans le domaine de l'enseignement supérieur et des sciences.

De leur côté, le directeur général de l'Institut algérien de normalisation (IANOR), M. Djamal Hales, et son homologue russe, directeur de l'Agence fédérale pour la régulation technique et la métrologie, M. Anton Shalaev, ont signé un mémorandum d'entente dans le domaine de la normalisation et de l'évaluation de la conformité entre les deux établissements.

Des accords de coopération entre l'Université des Sciences et de la Technologie Houari-Boumediene (USTHB) et l'Université de Mostaganem Abdelhamid-Ben Badis (UMAB) ont également été signés avec l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg, portant échange d'étudiants, ainsi qu'un autre accord sur l'adhésion au Réseau d'universités Russo-Africain (RAFU).

Des accords de coopération ont aussi été signés par l'Ecole nationale supérieure des sciences de la nano et des nanotechnologies, l'Université d'Alger 2 et l'Université d'Oran 2 avec l'Université polytechnique de Saint-Pétersbourg, ainsi qu'entre l'Ecole normale supérieure de Bou Saâda et l'Université russe de Naberezhnye Chelny.

Au terme de la cérémonie de signature, M. Cherfa a salué le succès de la 12e session de la commission mixte, soulignant qu'"elle a permis aux deux parties de procéder à une évaluation complète des différents aspects de la coopération bilatérale".

Cela reflète, a-t-il dit, "le souci de tirer pleinement parti du potentiel de coopération entre les deux pays dans plusieurs domaines, à la faveur de la convergence des vues et des conceptions concernant les questions abordées lors des rencontres".

Le ministre a appelé en outre à poursuivre le renforcement de la coopération algéro-russe à travers la concrétisation de projets d'investissement communs sur une base gagnant-gagnant et à accompagner les opérateurs économiques des deux pays pour l'établissement de partenariats bilatéraux et la concrétisation de projets d'investissement structurant et productifs.

De son côté, M. Patrushev a salué les conclusions des travaux de cette session et des entretiens bilatéraux tenus en marge de l'événement, mettant en avant la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération bilatérale, notamment dans les domaines économiques.

Le responsable russe a également réaffirmé la volonté de son pays d'"étendre la coopération bilatérale à d'autres secteurs techniques, culturels, scientifiques et sportifs", soulignant que la Russie "est prête à augmenter le nombre de bourses pour les étudiants algériens souhaitant poursuivre leurs études dans les universités russes, qui forment actuellement 2.000 étudiants algériens".