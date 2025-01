Algérie: Société 'Agro-alimentaire activités' - Investissement dans les cultures stratégiques dans quatre wilayas

Oran — La société "Agro-alimentaire activités-3A", filiale du groupe Sonatrach, met en oeuvre un programme agricole dans quatre wilayas, afin de contribuer au développement des cultures stratégiques, conformément au Plan national de relance du secteur agricole et de l'objectif d'autosuffisance et de sécurité alimentaires, a-t-on appris, jeudi, en marge du Salon international de l'agriculture, ouvert mercredi au Centre des conventions Ahmed-Benahmed d'Oran.

La société mène un projet de mise en valeur des terres agricoles dans les wilayas de Ouargla (Gassi-Touil), Touggourt, Adrar et Saïda, afin de développer l'agriculture saharienne et les cultures stratégiques, en application du programme du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, ainsi que de la décision du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué à l'APS le P-DG de la société, M. Arar Abdallah.

Les superficies des terres en cours de mise en valeur s'élèvent à 4.000 hectares à Touggourt, 3.000 hectares à Ouargla et 16.000 hectares à Adrar, toutes destinées aux cultures stratégiques telles que les céréales (blé et orge) et à l'élevage du bétail, a fait savoir la même source. Quant aux terres situées dans la wilaya de Saïda, couvrant 3.000 hectares, elles seront consacrées à la plantation d'arbres et à l'élevage bovin, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, dans le cadre de l'aménagement de ces terres agricoles, obtenues en 2023, la société crée et équipe actuellement plusieurs périmètres agricoles. Dans cette optique, quatre périmètres ont déjà été aménagés dans les wilayas de Touggourt, Ouargla et Adrar, tandis qu'un cinquième est en cours d'installation à Saïda, a précisé le responsable.

"Nous avons une complémentarité entre les différentes activités : certaines entreprises creusent les sols, d'autres s'occupent des semis, tandis que d'autres encore se chargent de l'irrigation", a-t-il expliqué, ajoutant que la production démarrera, dès cette année, avec un rendement moyen prévu entre 44 et 55 quintaux de blé à l'hectare.

Concernant le projet de Saïda, M. Arar a fait observer qu'il est en "bonne voie", signalant que la plantation d'arbres fruitiers tels que les cerisiers, les pistachiers et les amandiers débutera cette année. Et d'ajouter: "à moyen terme, nous ambitionnons d'atteindre un cheptel de 20.000 têtes de bovins".

Toujours dans le cadre du développement de l'agriculture saharienne et des cultures stratégiques, la société "Agro-alimentaire activités" obtiendra également de vastes périmètres agricoles dans la wilaya d'El-Menia, après l'achèvement des procédures administratives en cours. "Nous travaillons en coordination avec le ministère de l'Agriculture, les directions des Services agricoles des wilayas concernées et le groupe Sonatrach pour concrétiser ce programme agricole", a souligné le PDG de 3A.

En matière d'investissement dans l'aquaculture, la société prévoit également de se lancer dans ce domaine. Une première initiative a été lancée dans la région de Gassi-Touil (Ouargla), et le projet sera étendu à d'autres sites pour la production de poissons tels que le tilapia et la crevette, a-t-on indiqué.

Pour rappel, la 7e édition du Salon international de l'agriculture d'Oran, organisée du 29 janvier au 1er février par l'agence d'événements "Exposium", accueille environ 80 exposants nationaux et étrangers.