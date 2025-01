Algérie: Journée internationale de la Douane - Signature d'une convention-cadre entre les Douanes et le secteur de la formation à Ouargla

Ouargla — Une convention-cadre de coopération a été signée, jeudi à Ouargla, entre le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels et les Douanes algériennes, en marge de la célébration de la Journée internationale de la douane, placée cette année sous le slogan : "la Douane honore ses engagements en termes d'efficacité, de sécurité et de progrès".

Signée en présence des autorités locales, cette convention-cadre, qui intervient dans le cadre de l'activation de la convention signée en septembre 2024 entre le ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels et la Direction générale des Douanes (DGD), vise à renforcer la coopération entre les deux institutions en vue d'améliorer la qualité de formation dans certaines spécialités liées aux activités douanières et le développement des capacités professionnelles des affiliés à ce corps constitué, a affirmé le directeur régional par intérim des Douanes d'Ouargla, Nadir Bouchehdane.

Elle tend, également, à promouvoir les échanges d'expériences en matière d'appui pédagogique et à dispenser des spécialités de formation pour le personnel du corps douanier, a indiqué le responsable.

La rencontre a été mise à profit pour présenter le bilan annuel (2024) des activités de la direction régionale des Douanes, dont les opérations de lutte contre le trafic de stupéfiants et psychotropes.

La direction régionale des Douanes a, en outre, honoré des équipes douanières opérationnelles ayant réalisé d'importants résultats durant l'année 2024, ainsi que des retraités et des vainqueurs de différentes manifestations sportives, en sus de partenaires socioéconomiques et d'entreprises d'information.