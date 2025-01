Algérie: Arkab réaffirme l'engagement du pays à renforcer ses relations avec la Mauritanie dans le secteur de l'énergie

Alger — Le ministre d'Etat, ministre de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Mohamed Arkab, a réaffirmé, jeudi à Alger, l'engagement de l'Algérie à renforcer ses relations avec la Mauritanie dans le secteur de l'énergie au service de la complémentarité économique entre les deux pays et de leurs intérêts communs, indique un communiqué du ministère.

Dans ce cadre, il a indiqué que le groupe Sonatrach était disposé à partager son expertise et à soutenir la Société mauritanienne des hydrocarbures par la formation et le transfert des connaissances techniques, en vue de contribuer au développement de l'industrie pétrolière et gazière mauritanienne.

L'Algérie accorde "un intérêt particulier" au soutien aux projets d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures en Mauritanie, y compris les investissements de Sonatrach en la matière, a ajouté le ministre, mettant en avant l'importance des partenariats stratégiques dans le renforcement de la coopération entre les deux pays.

La rencontre, qui s'est déroulée en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, et de cadres du ministère, a aussi porté sur les moyens de renforcer la coopération entre le groupe Sonatrach et la SMH dans les différentes étapes de la chaîne de valeur du secteur des hydrocarbures, allant de l'exploration et de la production au transport et à la commercialisation, selon le communiqué.

Les deux parties ont également souligné "l'importance d'intensifier les efforts pour explorer et développer les ressources pétrolières mauritaniennes, dans le cadre d'une vision stratégique visant à approfondir la coopération dans les domaines de l'exploration, de la production, du transport et de la transformation.

Cette réunion, qui "reflète la solidité des liens historiques entre les deux pays frères", a, par ailleurs, permis aux deux parties d'échanger les vues sur les perspectives d'investissement commun et de développement de projets de partenariat prioritaires.

A cette occasion, la délégation mauritanienne a visité des installations de production et de formation relevant de Sonatrach, où elle a pris connaissance des expertises, des potentialités industrielles et des technologies modernes adoptées dans les différentes activités du groupe, conclut le ministère.