Algérie: Tébessa - Le rôle des jeunes dans le développement des régions frontalières souligné

TEBESSA — Les participants à une rencontre sur les opportunités et les défis de développement des régions frontalières, organisée jeudi au pôle universitaire Drid-Abdelmadjid de Tébessa par le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), ont affirmé "l'importance du rôle des jeunes dans le développement de ces zones".

Venus de plusieurs wilayas, les participants à la rencontre, axée sur l'implication des jeunes algériens à la dynamique du développement économique du pays et de leurs localités frontalières, ont souligné que l'orientation nouvelle des autorités supérieures du pays accorde un "intérêt majeur" pour les jeunes innovateurs et les chefs de micro-entreprises générant des emplois dans divers secteurs, invitant les diplômés universitaires et des établissements de formation à concrétiser leurs projets sur le terrain.

Dans une déclaration à l'APS, Houssam Ferhani, membre du CSJ pour la wilaya de Tébessa, a indiqué que cette rencontre sera suivie d'une autre à tenir le 15 février prochain à Tlemcen pour débattre et faire des propositions sur les méthodes d'accompagnement des jeunes ambitionnant de contribuer au développement, soulignant que Tébessa compte dix communes frontalières avec une bande frontalière de 300 km jouissant de l'intérêt des pouvoirs publics.

La représentante des services locaux de l'agriculture, Hanane Ahmed Chaouche, a relevé que la rencontre vise à présenter aux jeunes le secteur agricole dans la wilaya et les filières à y investir pour contribuer à assurer la sécurité alimentaire.

De son côté, le représentant de la Direction locale de l'industrie, Hicham Djedili, a abordé les perspectives de l'investissement industriel et les lois régissant l'accès au foncier industriel dans les zones des activités en cours d'aménagement, notamment dans les communes frontalières.

La rencontre a constitué une opportunité pour les jeunes participants d'exposer leurs idées, leurs projets et leurs innovations et de les débattre avec les représentants du CSJ et des différents secteurs.