Congo-Brazzaville: Défense - Les Forces armées congolaises planifient leurs activités

Le chef d'état-major général, le général de division Guy Blanchard Okoï, a lancé le 30 janvier à Brazzaville les travaux de la conférence de planification des activités pour l'année 2025.

La réunion annuelle de trois jours regroupe les commandants organiques (état-major général, terre, mer, air, écoles logistiques et renseignements) et opérationnels, commandants des zones militaires de défense 1 et 9 des Forces armées congolaises (FAC). Elle a pour but non seulement d'identifier les objectifs précis, mais aussi d'établir les étapes d'un programme de réalisation et éventuellement d'instaurer une infrastructure de fonctionnement.

Dans son allocution d'orientation, Guy Blanchard Okoï, comme suite à la démarche programmatique des FAC, a précisé que loin d'être une routine de chaque début d'année, la conférence de planification des FAC est pour le commandement le moment de bâtir ensemble l'armature des actions que mèneront les FAC pour l'année en cours. Elle répond au principe de la prévoyance qui représente la projection de l'officier dans le futur en se souvenant que plus on se lève dans la hiérarchie, plus l'imprévoyance est impardonnable.

C'est ainsi, a-t-il poursuivi, que le travaill doit être fait de sorte que le produit de cette conférence de planification reflète les valeurs organisationnelles et surtout un équilibre entre les actions et les besoins en termes de sécurité, de formation, d'instruction, d'entraînement et d'équipement. « La recherche de cet équilibre nous conduit à maintenir nos formations déjà éprouvées de nos précédentes conférences en deux temps. Le premier est l'ouverture d'esprit à travers les exposés thématiques sur les problématiques qui devront éveiller en nous, en tant que chefs, la volonté d'une adhésion de l'esprit qui magnifie l'obéissance aux nouvelles dispositions pour l'amélioration de la gouvernance des structures ; le second temps porte sur la présentation de l'instruction du chef d'état-major général des FAC relative à la programmation de nos activités communes de 2025 (...) », a-t-il indiqué.

Précisons que cette conférence est un moment d'échange et de dialogue fécond entre le chef d'état-major général et ses grands subordonnés. Elle s'inscrit dans une logique d'optimisation du travail et d'amélioration des performances, en adéquation avec les exigences de la gestion axée sur les résultats.