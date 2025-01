Congo-Brazzaville: Oapi - Nécessité d'harmoniser les législations nationales pour faciliter les échanges

Le président du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle (Oapi), Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes, lors du lancement le 25 janvier à Yaoundé au Cameroun de la 15e édition du master en propriété intellectuelle, a souligné la nécessité d'une meilleure harmonisation des législations nationales en matière de propriété intellectuelle afin de faciliter les échanges et les investissements au sein du continent.

Le lancement du master en propriété intellectuelle marque la rentrée académique 2024-2025. Le ministre congolais du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé a rappelé dans son allocution l'engagement du Congo et des autres pays membres à soutenir la formation d'experts africains en propriété intellectuelle. Mettant l'accent sur le rôle crucial de la protection des innovations et des créations dans la diversification économique et le développement durable des pays africains, Antoine Thomas Nicéphore Fylla Saint Eudes a souligné l'importance accordée par les États membres de l'Oapi au développement de la propriété intellectuelle comme moteur de croissance économique.

Le président du Conseil d'administration de l'Oapi a, par ailleurs, salué l'initiative de cette institution et de l'Académie de propriété intellectuelle Denis-Ekani (Apide) consistant à former des experts capables de relever les défis liés à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle sur le continent. La présence du ministre congolais chargé du Développement industriel a été perçue comme un fort soutien politique dont bénéficie l'Oapi dans ses actions de formation et de promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. « Son intervention a été particulièrement appréciée par les participants, soulignant l'implication des gouvernements dans le développement du secteur », souligne le communiqué de presse du ministère congolais du Développement industriel.

La 15e promotion du master en propriété intellectuelle a réuni trente-neuf futurs experts provenant de quinze pays africains. Il s'agit d'un large éventail de compétences et de nationalités, assurant ainsi une grande richesse et une diversité au sein de la formation.

Simultanément à la rentrée des étudiants, le nouveau comité scientifique de l'Apide a été installé. Composé d'experts de renommée internationale comme le Pr Joseph Fometeu de l'Université de Ngaoundéré au Cameroun et le Dr Yvon Laurier Ngombé, avocat à la Cour d'appel de Paris, ce comité a pour mission de garantir l'excellence du programme du master. A l'issue de la double cérémonie, des félicitations ont été adressées aux nouveaux auditeurs qui contribueront bientôt au renforcement des capacités africaines en matière de propriété intellectuelle.