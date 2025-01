Congo-Kinshasa: Est du pays - L'Unicef à la quête de 200 millions de dollars pour assister les enfants

L'aggravation de la guerre dans la partie Est de la République démocratique du Congo (RDC) est non sans conséquence sur la situation des enfants congolais. Face à l'intensification des combats entre l'armée et les rebelles du M 23 appuyés par le Rwanda, le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef) plaide pour la protection des enfants.

À travers un communiqué de presse, l'agence onusienne lance un appel pour une mobilisation urgente de 22 millions de dollars américains. Ces fonds lui permettront de venir en aide à 282 000 enfants en situation de détresse, notamment en assurant l'accès à l'eau potable et à des infrastructures sanitaires adéquates, aux médicaments, aux fournitures médicales et aux traitements pour les enfants souffrant de malnutrition sévère...

Au-delà de l'aide humanitaire, l'Unicef exhorte toutes les parties impliquées dans le conflit à cesser les violences qui aggravent chaque jour un peu plus les souffrances des enfants et de la population civile. Dans un communiqué de presse, il exprime sa profonde préoccupation face à la détérioration rapide de la situation dans la région. Tout en rappelant qu'au cours des trois derniers mois plus de 658 000 personnes ont été nouvellement déplacées, dont une large majorité d'enfants, l'agence onusienne fait savoir que la recrudescence des affrontements à Goma au Nord-Kivu a contraint de nombreuses familles à fuir à plusieurs reprises, cherchant désespérément refuge dans d'autres quartiers de la ville ou dans des camps de fortune déjà surpeuplés.

Le représentant intérimaire de l'Unicef en RDC, Jean François Basse, a déclaré que " la situation à Goma s'est considérablement détériorée, aggravant une crise humanitaire déjà alarmante". La population qui manque de tout souffre de la faim, de la soif et est à bout de forces. Les familles privées d'accès à l'eau, à l'électricité et à l'internet se réfugient où elles le peuvent pour échapper aux violences. A la suite de la détérioration des conditions de vie, les enfants étant plus vulnérables sont exposés aux maladies. L'Unicef alerte ainsi la communauté sur la propagation de maladies comme le choléra, la rougeole et la variole, exacerbée par le manque d'hygiène et la promiscuité dans les camps de déplacés.