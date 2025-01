Congo-Brazzaville: Assainissement de Brazzaville - Des ONG et les pouvoirs publics s'impliquent

Un atelier de rencontre entre les ONG et les pouvoirs publics s'est tenu le 29 janvier à Brazzaville, notamment au Centre interdiocésain des œuvres. L'objectif était d'avoir l'opinion des pouvoirs publics sur les politiques en matière de gestion des ordures ménagères au Congo.

Organisé par l'ONG Protection environnement association (PEA), l'atelier s'est inscrit dans le cadre du projet "Plaidoyer sur la gestion durable des ordures ménagères à Brazzaville" financé par l'Union européenne (UE) à travers le Precap-Ccod. Ce projet vient faire face à la situation que constatent les Brazzavillois, notamment le morcèlement des déchets dans l'espace public, a indiqué le manager général de l'ONG PEA, Serge Patrick Mvouama. Face donc à cette situation, cette ONG, à travers Precap-Ccod, a mis en place un plaidoyer pour la gestion durable des objets ménagers en direction des décideurs. La première étape consistait à les identifier.

« Nous sommes à notre deuxième atelier. Au premier, il y avait la mairie représentée par les conseillers municipaux, le ministère des Finances (ceux qui signent les contrats), et le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec les agences spécialisées. Suite au réaménagement, il y a maintenant un ministère de l'Assainissement qui était invité à ce deuxième atelier, malheureusement il n'y a eu aucun représentant et nous avons déploré cela. Il en est de même pour le député de la commission Environnement de l'Assemblée nationale », a fait savoir le manager général de l'ONG.

L'ONG PEA voudrait dans sa démarche contacter tous ceux qui travaillent sur la question pour avoir des propositions et s'adresser aux décideurs pour l'amélioration de cette situation et arriver à zéro déchet dans l'espace public. Pour son manager général, Serge Patrick Mvouama, il faudrait que les ministères concernés signent un contrat dans les brefs délais avec une agence spécialisée qui va remplacer Averda pour que la ville soit assainie.

Pour sa part, le représentant du ministère des Finances, du Budget et du Portefeuille public, Jared Kodi, a axé son speech sur les opportunités et stratégies pour financer la gestion des ordures ménagères au Congo. Lors du dernier remaniement du gouvernement, a-t-il dit, le chef de l'État, Denis Sassou N'Guesso, a mis en place un ministère chargé de l'Assainissement pour mieux répondre aux questions liées à la salubrité dans les villes urbaines. Dès lors, la seule mission pour le ministère chargé des Finances est de trouver les fonds nécessaires pour le financement des budgets. Et les différentes sources de financement sont les recettes fiscales, les recettes douanières, les fonds issus des partenaires techniques et financiers...

Alain Ampolo, directeur de la Prévention des pollutions et des nuisances, a abordé les actions de la direction générale de l'Environnement en lien avec la gestion des ordures ménagères dans le pays. Il a indiqué que parmi les outils juridiques utilisés pour la gestion des déchets, il y a la Constitution du 25 octobre 2015 ; la loi 33-2023 du 17 novembre 2023 sur la gestion durable de l'environnement, la circulaire 0613/MEFDDE/CAB/DGE, les conventions internationales ( Conventions de Bâle et de Bamako...).

Il a fait mention également des journées de sensibilisation et l'établissement des partenariats, sans oublier de mentionner la Journée mondiale de l'environnement célébrée le 5 juin de chaque année. Pour lui, la sensibilisation passe également par la Journée africaine de l'environnement, les échanges réguliers avec les mairies. Alain Ampolo a parlé aussi de la validation des notices d'impact environnemental et social, l'audit environnemental et social et des études d'impact environnemental et social.

Il y a aussi la délivrance des agréments et le suivi des promoteurs de gestion des déchets; missions de suivi et de contrôle des installations ; missions à travers les directions départementales ; contrôle de la conformité environnementale ; évaluation des impacts sanitaires et environnementaux liés à la gestion des déchets ; élaboration des stratégies et des plans de gestion des déchets.