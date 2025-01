Maroc: Interconnexion des barrages Oued El-Makhazine et Dar Khrofa - Un taux d'avancement de 96%, la mise en service prévue en février (M. Baitas)

Rabat — Le taux d'avancement du projet d'interconnexion des barrages Oued El-Makhazine et Dar Khrofa a atteint 96% au 29 janvier, alors que la mise en service de ce chantier est prévue pour le mois de février, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas.

Des essais pour s'assurer de la sécurité des canalisations contre les fuites sont actuellement en cours sur environ 11 kilomètres restants et le remplissage des canalisations démarrera immédiatement après la fin de ces tests, a précisé M. Baitas en réponse aux questions des journalistes lors d'un point de presse à l'issue du Conseil de gouvernement.

Le ministre a souligné que ce projet s'inscrit dans le cadre du Programme national d'approvisionnement en eau potable et d'irrigation (PNAEPI) 2020-2027, mis en oeuvre conformément aux Hautes Directives Royales. Il concerne la deuxième phase de liaison entre les deux pôles hydrauliques Loukkos et Tanger, visant à transférer les excédents d'eau vers les zones concernées.

Cela fait suite à la mise en service, en 2021, de la première phase réalisée entre le barrage Dar Khrofa et la station de traitement d'eau El Hachef, permettant de transférer un volume annuel total estimé à 75 millions de mètres cubes selon la capacité des canalisations, a fait observer M. Baitas.

L'objectif du projet est de transférer 100 millions de mètres cubes d'eau du barrage Oued El Makhazine vers le barrage Dar Khrofa pour garantir l'approvisionnement en eau potable du pôle de Tanger et réduire la perte des excédents d'eau en aval du barrage Oued El Makhazine durant les périodes pluvieuses, a-t-il poursuivi, précisant que le coût global du projet s'élève à 820 millions de dirhams.

Concernant le projet d'interconnexion entre les bassins de Sebou, Bouregreg et Oum Er Rbia M. Baitas a relevé que "le gouvernement a réussi à approvisionner Rabat en eau potable dans les délais prévus".

Et d'ajouter que ce projet vise globalement à transférer un excédent de près de 1.200 mètres cubes pour renforcer l'approvisionnement en eau potable des régions de Marrakech, Rabat et Casablanca, des périmètres irrigués de Doukkala, Beni Amir et Beni Moussa, tout en préservant la nappe phréatique de Berrechid destinée à répondre aux besoins agricoles.

Il a précisé que, dans le contexte actuel marqué par la rareté des ressources et dans le cadre du PNAEPI, une première phase urgente reliant Rabat et Sebou a été réalisée, notant que les étapes suivantes visent à augmenter le débit de transfert des bassins de Sebou et de Bouregreg à 45 mètres cubes par seconde, portant ainsi la quantité d'eau transférée entre ces bassins à 800 millions de mètres cubes par an.

Par ailleurs, le bassin hydraulique de Bouregreg sera relié au barrage Al Massira avec un débit de 30 mètres cubes par seconde, sur une longueur de 109 kilomètres, a noté le ministre, indiquant que les études concernant cette tranche devraient être finalisées d'ici mars prochain.

En outre, une troisième phase prévoit de relier les bassins de Oued Laou et du Loukkos à celui du Sebou, avec un débit de 20 à 30 mètres cubes par seconde, a-t-il ajouté.

D'autre part, M. Baitas a indiqué que les travaux de dessalement de l'eau de mer avancent à grands pas, notant que la production d'eau dessalée est passée de 192 à 277 millions de mètres cubes, soit une augmentation de 44%, affirmant que le gouvernement déploie d'importants efforts et alloue les moyens financiers nécessaires en vue de garantir l'approvisionnement en eau potable et d'irrigation à travers le Royaume.