Maroc: La gestion humanisée des frontières s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile (responsable)

Rabat — La gestion humanisée des frontières s'inscrit pleinement dans la Stratégie nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA), menée conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a affirmé jeudi à Rabat Aziz Jilali, secrétaire général, chef de la division de la Gestion de la migration au ministère de l'Intérieur.

Intervenant lors d'une table ronde initiée par l'Observateur national de la Migration au siège du ministère de l'Intérieur sous le thème "Gestion humanisée des frontières : de la gestion des vulnérabilités à l'impulsion des opportunités", M. Jilali a souligné que le Royaume adopte, dans le cadre de la SNIA, une logique de gestion mixte des statuts des migrants renforcée par des solutions diversifiées et intégrées.

Ainsi, outre la détection des vulnérabilités, les autorités en charge de la question migratoire veillent à assurer un processus d'intervention, basé sur une approche méthodique et sécurisée ainsi que sur une maîtrise d'intervention en relais entre la solution primaire d'accueil, d'identification et de référencement, et la solution structurelle d'intégration dans la société, a-t-il expliqué.

Dans une présentation portant sur "le modèle marocain de la gestion humanisée des frontières et des vulnérabilités à l'impulsion des opportunités", le responsable a relevé que l'étape des entretiens relève une grande importance dans la définition des profils des migrants.

Ces entretiens, menés avec le consentement du migrant dans un climat de bienveillance, permettent de définir les vulnérabilités, dont les actes de malveillance ou de maltraitance physique ou psychologique, notamment par les réseaux d'immigration clandestine. Ils permettent aussi d'établir le profil académique du migrant et l'évaluation des opportunités, dont les compétences et talents, les formations et les capacités de communication, a-t-il expliqué.

M. Jilali a précisé que les entretiens avec les migrants sont conçus pour se concentrer sur l'évaluation des risques et vulnérabilités, ainsi que sur l'évaluation des opportunités et de la résilience, notant que l'objectif est d'obtenir une orientation optimale afin de répondre de manière adéquate aux besoins des migrants.

Il a en outre mis l'accent sur la nécessité de la segmentation des migrants selon leurs profils pour une prise en charge et une orientation optimales. Il s'agit notamment des personnes âgées, malades et victimes de traite d'êtres humains, des mineurs non accompagnés, des demandeurs d'asile, ainsi que des migrants à motivation strictement économique, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, il a appelé à l'adoption d'une charte régionale de la gestion humanisée des frontières, tout en renforçant la coopération avec le privé et les bailleurs de fonds, ainsi qu'avec les pays partenaires et les organisations internationales, soulignant que cette charte représente un marqueur singulier dans le corpus de la gouvernance migratoire mondiale.

Cette table ronde connaît la participation d'un parterre d'experts et de responsables de plusieurs départements et organismes concernés par la question migratoire et la gestion des frontières, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de missions diplomatiques.

Elle est marquée par des panels thématiques portant notamment sur le modèle marocain de la gestion humanisée des frontières, la protection des victimes vulnérables de la traite des êtres humains et des migrants aux frontières, le rôle de la société civile, et l'intelligence artificielle au service de la gestion des frontières.