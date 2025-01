Maroc: La justice joue un rôle fondamental dans l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de la confiance des investisseurs (colloque)

Rabat — La justice joue un rôle fondamental dans l'amélioration de l'attractivité du climat des affaires et l'incitation à l'investissement à travers le renforcement de la confiance des investisseurs dans les cadres juridique et économique, ont souligné les participants à un colloque organisé, jeudi à Rabat, à l'initiative de l'Institut supérieur de la magistrature.

Lors de la séance d'ouverture de cette rencontre, tenue sous le thème "La justice, un levier essentiel pour l'amélioration du climat des affaires: les défis et meilleures pratiques", les intervenants ont affirmé que ce rôle se reflète dans le règlement des litiges commerciaux et financiers avec célérité et transparence à même de contribuer à l'amélioration de l'attractivité des investissements, insistant sur l'importance de l'intégrité et l'efficience du système judiciaire.

La justice est la pierre angulaire pour l'établissement de la confiance entre les investisseurs et les institutions de l'Etat, ont-ils relevé, estimant que des mécanismes juridiques efficients garantissant les droits des investisseurs constituent un facteur qui incite à l'investissement.

A cette occasion, le Directeur général de l'Institut supérieur de la Magistrature, Abdelhanine Touzani a mis en avant la relation entre la justice et l'investissement, notant que les verdicts prononcés par les différentes juridictions ont un impact direct sur le développement économique et contribuent à la mise en place d'un cadre sûr pour l'investissement.

La justice marocaine accompagne avec efficience et efficacité les mutations sociales, économiques, technologiques et en matière des droits de l'Homme que connaît le Royaume, a-t-il poursuivi, mettant l'accent sur l'expérience marocaine pionnière dans le domaine de la justice et notamment en ce qui concerne l'amélioration du climat des affaires et l'attraction de l'investissement.

Pour sa part, le médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou a plaidé pour l'élaboration d'une nouvelle vision de la relation entre le système judiciaire et le secteur de l'investissement, en renforçant le rôle de la justice dans la consolidation de la confiance et l'attractivité des investissements.

Les mutations sociales, économiques, technologiques et géostratégiques que connaît l'écosystème d'investissement au niveau mondial requièrent la réduction du fossé entre le système judiciaire et l'arsenal juridique d'une part et le secteur de l'investissement de l'autre part, a-t-il estimé, appelant à la mise en place d'un système juridictionnel relatif à l'investissement comprenant le droit commercial et administratif, les lois du travail, les politiques pénale et administrative et les professions judiciaires.

De son côté, l'Agent judiciaire du Royaume, Abdelrahmane El Lamtouni, a affirmé, dans une déclaration à la MAP, que l'Agence judiciaire du Royaume est concernée par le thème choisi pour ce colloque notamment dans le cadre de la nouvelle stratégie de l'Agence visant à trouver des solutions aux litiges pouvant entraver les projets d'investissement.

Cette rencontre, qui connaît la participation de magistrats, d'universitaires et de responsables des départements et établissements concernés, s'inscrit dans le cadre des activités organisées par l'Institut supérieur de la magistrature au titre de l'année 2025.

Au programme de cette rencontre figurent l'examen de plusieurs sujets dont le rôle des centres régionaux d'investissement dans l'amélioration du climat des affaires, le rôle du Conseil de la concurrence dans la protection de l'investissement et la confiance des investisseurs et la médiation institutionnelle et l'arbitrage dans les litiges liés à l'investissement.