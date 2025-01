Maroc: L'Instance de la présidence de la majorité exprime sa volonté commune et sa pleine mobilisation pour réussir l'expérience gouvernementale actuelle (communiqué)

Rabat — L'Instance de la présidence de la majorité a exprimé sa volonté commune et sa pleine mobilisation pour poursuivre la réussite de l'expérience gouvernementale actuelle, ainsi que pour accélérer la réalisation des différents chantiers en application du programme gouvernemental.

Dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion, tenue mercredi à Rabat, consacrée à la discussion des nouveautés de la conjoncture politique, économique et sociale dans le pays, et de certaines questions internationales, ainsi qu'à l'examen des mécanismes de renforcement de la coopération entre le gouvernement et l'ensemble des composantes de la majorité, l'instance a salué les grands acquis engrangés par le Royaume, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve, de même que les accumulations positives réalisées par la majorité gouvernementale, la solidarité et l'harmonie qui marquent son travail et la convergence de ses positions vis-à-vis de l'ensemble des questions vitales pour le Maroc.

La majorité a aussi mis en exergue l'interaction rapide du gouvernement avec les Hautes Instructions Royales lors de la séance de travail présidée par SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, en décembre dernier, et consacrée à la révision du Code de la famille, et ce à travers la mise en place par le gouvernement d'une Commission d'élaboration constituée des départements concernés, dans l'objectif d'élaborer le projet de révision du Code de la famille et le soumettre au Parlement pour parachever la procédure législative, relève le communiqué.

A cet égard, la majorité a réitéré son entière mobilisation derrière SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, pour la mise en oeuvre de ce chantier de réforme mené avec sagesse et clairvoyance par le Souverain, soulignant sa pleine mobilisation en vue de contribuer à une communication renforcée avec l'opinion publique, dans le cadre de l'écoute et du dialogue responsable et constructif, loin de toute instrumentalisation idéologique et de tout calcul politique et identitaire étriqué, et mettre l'opinion public au fait des derniers développements concernant la réforme du Code de la famille.

Par ailleurs, l'instance a salué le succès du gouvernement dans la maîtrise des données imposées par la conjoncture internationale et ses fluctuations, ainsi que sa capacité à instaurer des transformations structurelles dans le processus de développement, et ce, à travers l'effort déployé en faveur de la durabilité des finances publiques, en tant que condition essentielle pour la réussite de la mise en oeuvre des divers chantiers sociaux et économiques lancés par le gouvernement.

La majorité, poursuit le communiqué, a salué les résultats positifs obtenus par le gouvernement dans divers secteurs, estimant que cela est de nature à renforcer les fondements de "l'État social", auquel a appelé Sa Majesté le Roi, que Dieu L'assiste, notamment concernant les grands chantiers lancés par l'exécutif, comme la généralisation de la protection sociale, la mise en place du programme d'aide sociale directe, le programme d'aide au logement, ainsi que la poursuite des réformes des secteurs de la santé et de l'éducation.

Elle a également mis l'accent sur les efforts déployés pour faire face aux effets de la sécheresse et aux changements climatiques, à travers la mise en oeuvre de grands chantiers stratégiques dans les domaines de l'eau et de l'énergie, ainsi que l'engagement du pays dans le marché de la production d'hydrogène vert, afin de garantir la sécurité hydrique et énergétique.

Elle a aussi salué la poursuite du renforcement de l'attractivité du Royaume pour les investissements nationaux et étrangers dans le secteur industriel, ainsi que l'adoption de stratégies ambitieuses dans le domaine du tourisme, ce qui a permis au Maroc d'accueillir 17,4 millions de touristes l'année dernière, faisant du pays la première destination touristique en Afrique.

L'accent a également été mis sur les efforts déployés pour la réforme et la numérisation de l'administration, la promotion des jeunes, le soutien de la classe moyenne, ainsi que la réduction des disparités sociales et territoriales, outre l'augmentation des salaires et la réduction de l'impôt sur le revenu, avec une enveloppe budgétaire inédite de 45 milliards de dirhams allouée à l'application des engagements du gouvernement en matière de dialogue social.

Par ailleurs, la majorité gouvernementale a fait part de son grand intérêt pour la problématique de l'emploi, qu'elle place parmi les priorités de sa prochaine phase d'action. À cet égard, elle a souligné que le gouvernement oeuvre avec volontarisme à la mise en oeuvre de la feuille de route pour l'emploi, qui sera annoncée prochainement. Élaborée selon une approche intégrée et multidimensionnelle, cette feuille de route insufflera une nouvelle dynamique pour réduire le chômage, en stimulant l'investissement dans les secteurs générateurs d'emplois, outre des mesures pour atténuer l'impact de la sécheresse sur l'emploi en milieu rural et limiter la perte des emplois agricoles due à la succession des années de sécheresse.

En outre, elle a salué les diverses mesures et initiatives prises par le gouvernement pour faire face à l'inflation importée, aux différents chocs et risques, ainsi qu'à la vague de sécheresse, soulignant dans ce sens le retour progressif des prix de nombreux produits à des niveaux normaux.

Afin de garantir l'efficacité des aides mises en place pour stabiliser les prix, les mécanismes de contrôle du suivi de ces aides seront, selon elle, renforcés, tout en veillant à assurer un approvisionnement suffisant des marchés nationaux en denrées alimentaires durant le mois sacré de Ramadan.

Elle a, d'autre part, salué le grand travail accompli par les groupes de la majorité au Parlement, avec ses deux Chambres, et la bonne coordination qui caractérise leurs travaux sur différentes initiatives, ainsi que leur souci de cohésion, de coopération et d'action commune dans le cadre de l'accomplissement de leurs missions constitutionnelles.

L'instance a de même salué le rôle des groupes de l'opposition sérieuse et constructive, à travers l'exercice de ses attributions de supervision et la contribution à l'enrichissement du débat institutionnel au sein du Parlement, de nature à renforcer son rôle en tant qu'institution garantissant le pluralisme et favorisant le débat démocratique.

Par ailleurs, l'instance de la présidence de la majorité gouvernementale s'est félicitée de l'entrée en vigueur de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, appelant la communauté internationale à soutenir le lancement d'un règlement politique entre l'Autorité palestinienne et Israël, en perspective de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, de mettre fin à l'agression et à l'occupation, de garantir tous les droits légitimes du peuple palestinien, de permettre le retour des réfugiés et des déplacés, et d'œuvrer pour la reconstruction de la région, tout en assurant des conditions de vie dignes pour les Palestiniens.

Elle a exprimé dans ce cadre sa fierté du rôle de leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, Président du Comité Al Qods, pour défendre la cause palestinienne, apporter un soutien tangible aux Palestiniens, préserver l'identité historique et religieuse de la ville sainte, et soutenir le processus politique en vue de garantir une paix durable dans la région et la création d'un État palestinien indépendant, souverain et viable, basé sur les frontières de 1967 et avec Al Qods Est comme capitale, tout en obtenant sa pleine adhésion à l'Organisation des Nations Unies.

Selon le communiqué, cette réunion, présidée par Aziz Akhannouch, président du Rassemblement National des Indépendants (RNI), s'est déroulée en présence des deux membres de la direction collégiale du Secrétariat général du Parti Authenticitté et Modernité (PAM), Fatima Ezzahra El Mansouri et Mohamed Mehdi Bensaid et du Secrétaire général du Parti de l'Istiqlal (PI), Nizar Baraka, ainsi qu'avec la présence du membre du parti politique du RNI, Mustapha Baitas, et du président du Conseil national du PI, Abdeljebbar Rachidi.