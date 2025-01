Maroc: Migration - Plaidoyer à Rabat en faveur d'une approche globale et intégrée pour une gestion humanisée des frontières

Rabat — Des participants à un panel dans le cadre d'une table ronde organisée, jeudi à Rabat par l'Observatoire national de la Migration, ont insisté sur l'importance de l'adoption d'une approche globale et intégrée pour une gestion humanisée des frontières et des flux migratoires.

Les intervenants à cette rencontre, placée sous le thème "Gestion humanisée des frontières : de la gestion des vulnérabilités à l'impulsion des opportunités", ont ainsi mis l'accent sur l'impératif de la collaboration de l'ensemble des acteurs concernés par la question migratoire aux niveaux régional et international, tout en soulignant l'importance de mieux appréhender les différents phénomènes migratoires.

Ils ont également relevé l'importance de la protection des droits des migrants, notamment à travers l'accompagnement et l'intégration selon une approche inclusive.

Le rôle de la société civile dans la dynamique de gestion des flux migratoires et l'apport des nouvelles technologies de l'Intelligence artificielle dans la gestion des frontières ont également été mis en avant lors de cette table ronde, qui a connu la participation d'un parterre d'experts et de responsables de plusieurs départements et organismes concernés par la question migratoire et la gestion des frontières, ainsi que des représentants d'organisations internationales et de missions diplomatiques.

À cet égard, la présidente du Forum de dialogue des magistrats africains, Jamila Sedqi, a appelé à l'adoption d'une approche holistique et intégrée en matière de gestion des flux migratoires, ainsi qu'à la mise en place d'une politique de sensibilisation pour lutter contre le phénomène de la traite des êtres humains, en s'appuyant sur les nouvelles technologies.

Mme Sedqi a également préconisé la création d'une plateforme numérique d'échange d'informations entre les pays africains en vue de mettre en place des mesures efficaces pour la protection des droits des enfants migrants.

En outre, elle a plaidé en faveur de l'élaboration et l'organisation de programmes de formations dans le domaine de la protection des droits des migrants au profit des magistrats africains.

Pour sa part, le président de l'Association Beni Znassen pour la culture, le développement et la solidarité à Oujda, Hicham Baraka, a relevé que la société civile joue un rôle fondamental dans la protection des migrants, en agissant comme un acteur clé dans la dynamique de soutien aux droits et à la dignité de cette catégorie.

Selon lui, la société civile fournit des services essentiels, tels que l'assistance juridique et l'aide humanitaire en faveur des migrants en situation difficile, et ce en tenant compte de la dimension humaine de la gestion des flux migratoires.

Et d'ajouter que la société civile contribue aussi à sensibiliser le public, à plaider en faveur de politiques migratoires plus inclusives et à promouvoir des solutions durables, dans le respect des spécificités culturelles et sociales de chaque individu.

De son côté, Mohamed Amine Alami Moudni, Caid à la Direction de la migration et de la surveillance des frontières au ministère de l'Intérieur, a mis l'accent sur l'apport de l'intelligence artificielle dans la gestion des politiques publiques, y compris la gestion des frontières.

"L'intelligence artificielle est considérée comme un moyen de fiabilisation des alertes grâce au système de surveillance des frontières" a-t-il expliqué, notant que l'IA permet également de gérer les aléas météorologiques ainsi que d'analyser les itinéraires migratoires en vue de repérer de possibles réseaux de trafic d'êtres humains.

Dans ce cadre, l'IA optimise, a-t-il ajouté, la préparation des opérations de secours et augmente l'efficacité des équipes d'intervention dans le but d'assurer une meilleure protection des migrants.

Quant au représentant de l'Observatoire Africain des Migrations, il a passé en revue les principales missions, activités et objectifs de cette structure stratégique qui a vu le jour sur proposition de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Il a rappelé que cet Observatoire s'assigne pour objectifs d'améliorer la gouvernance globale en matière de migration en Afrique, de combler les lacunes relatives aux données migratoires et de guider les pays africains dans l'élaboration de politiques migratoires efficaces.