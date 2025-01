Ile Maurice: Les grossistes pharmaceutiques apportent des clarifications

Les membres de la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI), représentant les principaux grossistes pharmaceutiques mauriciens, se sont réunis, cette semaine, au siège de la MCCI. L'objectif était de faire le point sur la disponibilité des médicaments sur le marché local et de répondre aux préoccupations récentes exprimées dans la presse. Un communiqué a été émis pour apporter les précisions suivantes:

Des ruptures temporaires, pas systémiques

Les entreprises, parmi les plus importantes du secteur, ont tenu à souligner que les ruptures de stock, relayées par les médias, sont uniquement temporaires et ne reflètent pas la réalité globale du marché. Cette rencontre visait à fournir des informations factuelles et rassurantes afin d'assurer une meilleure compréhension de la situation.

Un contexte mondial complexe

La disponibilité des médicaments est actuellement affectée par plusieurs facteurs internationaux, notamment:

L'arrêt de la production de certains médicaments par des laboratoires;

· Une pénurie mondiale de matières premières (API) depuis la pandémie du Covid-19 ;

· Des perturbations logistiques impactant les délais de livraison;

· Le retrait de certains produits, tant à l'échelle mondiale qu'à Maurice, par le ministère de la Santé ;

· L'introduction de quotas sur certains médicaments par les autorités. Malgré ces défis, le secteur s'emploie activement à les surmonter afin de garantir un approvisionnement continu.

Priorité à la sécurité et à la qualité

Malgré les défis, les grossistes pharmaceutiques réaffirment leur responsabilité à fournir aux Mauriciens des médicaments de qualité, sûrs et efficaces. Ils mettent à disposition des alternatives de qualité pour les produits temporairement en rupture, garantissant ainsi la continuité des traitements.

Les grossistes rappellent que :

· Les médicaments ne sont pas des commodités ordinaires, leur sécurité et leur efficacité sont prioritaires;

· Le secteur est soumis à des contrôles stricts et à des audits réguliers par les fabricants et par des experts indépendants, garantissant ainsi la conformité et la qualité des produits;

· Une chaîne de froid strictement surveillée est maintenue pour préserver l'intégrité des médicaments, avec un transport optimisé pour les produits stockés à température ambiante.

Des solutions innovantes et une collaboration renforcée

«Afin de répondre aux besoins des patients, une étroite collaboration avec le ministère de la Santé a permis de renforcer les actions collectives. Le secteur assure une coordination active avec les professionnels de santé pour faciliter l'accès aux médicaments et garantir une couverture continue des besoins», déclarent les grossistes.

Les risques liés aux importations parallèles

Concernant la proposition d'autoriser les importations parallèles, les grossistes mettent en garde contre les risques liés à cette pratique. Bien que les importations parallèles puissent sembler répondre à la demande pour certains produits en rupture, elles pourraient engendrer des défis majeurs, notamment:

· Une traçabilité incertaine des produits;

· Une non-conformité liée aux normes de qualité et de sécurité imposées par les fabricants;

· De possibles litiges où les fabricants pourraient décliner toute responsabilité en cas de problème.

Face à ces préoccupations, les acteurs du secteur soulignent l'importance de maintenir un système de distribution garantissant la sécurité des patients et le respect des normes sanitaires.

Un engagement sans faille

Le secteur pharmaceutique réaffirme son engagement envers la population mauricienne : garantir l'accès à des médicaments sûrs et efficaces, tout en maintenant les standards de qualité les plus élevés

«Les médicaments jouent un rôle vital dans la santé des patients, en particulier pour les maladies rares ou spécifiques», rappellent-ils. L'investissement dans des infrastructures modernes, comme des chaînes de froid adaptées, garantit l'acheminement, le stockage et la distribution optimale des produits.

En adoptant une approche proactive et collaborative, les professionnels du secteur continuent de surmonter les défis actuels pour assurer une distribution de qualité et protéger la santé des patients.