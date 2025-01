Burkina Faso: Usage du téléphone portable en circulation - La contravention au bout du fil

Savez-vous qui a créé le téléphone portable ? Moi fou, c'est la question que je me suis amusé à me poser et je me suis vite rendu compte que je ne pouvais y répondre. Mais je n'ai pas à rougir parce que, même si je ne peux pas le prouver, je sais, en mon for intérieur, que beaucoup l'ignorent également. C'est après un tour d'horizon sur le puissant moteur de recherche, notre ami à tous, qui a réponse à tout, Google en l'occurrence, que je me suis rendu compte que c'est un Américain (encore ces Américains), du nom de Martin Cooper qui a réussi cette prouesse.

Et c'était, il y a plus de 50 ans, un certain 3 avril 1973, qu'il a réussi à passer le tout premier appel mobile de l'histoire. M. Cooper qui est encore en vie (96 ans) a donc, par sa créativité, offert à l'humanité un outil merveilleux qui allait changer nos vies, et nous faciliter beaucoup de choses. Et ça, personne ne peut le nier aujourd'hui ; tant le téléphone s'est imposé dans nos vies comme un compagnon fidèle.

Et c'est peut-être là le problème. En effet, cet outil qui, jadis, était réservé à quelques privilégiés, est quasiment à la portée de tout le monde aujourd'hui. Si fait qu'on qualifie notre époque de celle de la génération « tête baissée », où chacun, dans son petit coin, est plongé dans son monde virtuel. Cette image est loin d'être superflue. Pour cause, certaines personnes sont si accros au téléphone qu'elles ne peuvent pas s'en séparer.

L'utilisation du téléphone dans la circulation, bien qu'interdite, demeure une pratique qui a la peau dure

De vrais "nomophobes". On peut avoir une obsession maladive pour son téléphone. Mais de là à vouloir l'utiliser dans la circulation, il y a un pas que certains ne se sont pas fait prier de franchir. Et Dieu seul sait s'ils sont nombreux ces Burkinabè qui ont adopté ce comportement imprudent et dangereux pourtant interdit par le Code de la route. Mais le triste constat est que beaucoup foulent royalement au pied cette loi sans être réellement inquiétés. Certains Burkinabè ont même franchi le Rubicon : en pleine circulation, comme si la route était la propriété de leur père, ils écoutent des audio WhatsApp et ne se privent pas d'en envoyer à leurs correspondants. Des comportements inciviques et irresponsables qui sont malheureusement sources de beaucoup d'accidents sur nos routes.

Le drame, c'est que l'utilisation du téléphone dans la circulation, bien qu'interdite, demeure une pratique qui a la peau dure. Même les initiatives de sensibilisation menées par la Police et d'autres acteurs qui œuvrent à la promotion du civisme routier, n'ont pas réussi à mettre fin à cette pratique. Les Burkinabè ont-ils été suffisamment sensibilisés ? A la radio, à la télé et autres supports de communication, la sensibilisation a-t-elle été suffisante ? En tout cas, je fais le constat que la Police a fini par bander les muscles. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que beaucoup de contrevenants en ont déjà fait les frais.

Toujours est-il que le message reste le même : il faut éviter le téléphone dans la circulation au risque de se voir coller une contravention, soit respectivement 6 000 F CFA pour les motocyclistes et 12 000 F CFA pour les automobilistes. J'ai vu tellement de contrevenants s'aligner pour payer cette contravention à la Police nationale, que je préfère adopter le bon comportement sur la route. Je ne vais pas dépenser pour quelque chose que j'aurais pu éviter.