Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 31 janvier 2025

La réglementation financière et bancaire au cœur de la concertation régionale entre la BCEAO et l'UMOA

« Regards croisés sur la réglementation bancaire et financière dans l’UMOA », c’est le thème de la concertation régionale entre la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) et les hautes juridictions des Etats membres de l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) qui s’est tenue ce 30 janvier au siège de l’institution à Dakar.

Présidée par M. Jean Claude Kassi Brou, gouverneur de la BCEAO, la rencontre a réuni les Présidents des Cours Suprêmes et de Cassation, les Présidents et Procureurs Généraux des Cours d’Appel des Etats membres de l’UMOA dans le but de partager leurs expériences sur différents aspects de la réglementation bancaire et financière de l’Union.

« Notamment en matière de production normative, afin de mutualiser nos compétences pour atteindre des objectifs communs, en particulier, l’édification d’un espace communautaire résilient fondé sur la justice », a déclaré le gouverneur Kassi Brou. (Source allAfrica)

Guerre à l'Est : un émissaire d'Emmanuel Macron chez Félix Tshisekedi

Félix Tshisekedi a reçu, ce jeudi 30 janvier à la cité de l'Union Africaine, Jean-Noël Barrot, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères de la France.

Cette première visite du patron de la diplomatie française à Kinshasa fait suite à une série de communications téléphoniques entre les présidents congolais Félix Tshisekedi et français Emmanuel Macron.

Au cours de cet échange de plus d’une heure, Félix Tshisekedi a expliqué la situation actuelle que vit son pays, marquée par le pillage des ressources naturelles et des massacres et autres violations massives des droits de l’homme. Le chef de l’État a réitéré ses regrets à la suite des incidents malheureux survenus à l’ambassade de France au cours de la manifestation pacifique organisée le 28 janvier dernier à Kinshasa. (Source mediacongo)

Bénin : « La place de l’Amazone est ouverte à tout le monde », José Tonato rassure l’opinion

Face aux rumeurs circulant sur une supposée interdiction d’accès à la Place de l’Amazone, le ministre du Cadre de vie et des Transports, José Tonato, a tenu à mettre les choses au clair.

Dans une déclaration officielle ce mercredi 29 janvier 2025, il a catégoriquement démenti ces allégations, qu’il qualifie de « pures intoxications », tout en rassurant la population que la place demeure pleinement accessible à tous.

Le ministre a insisté sur le caractère inclusif et ouvert de cet espace emblématique de Cotonou. « Cette place est d’abord et avant tout destinée au public. Elle est ouverte à tout le monde pour les activités publiques et des fréquentations privées », a-t-il affirmé. Selon lui, aucun critère géographique ou statutaire ne limite l’accès à la Place de l’Amazone. (Source beninwebtv)

Gabon : l’affaire Opiangah, un révélateur des failles du système judiciaire ?

L’affaire Hervé Patrick Opiangah continue de faire couler beaucoup d’encre, suscitant interrogations et indignation jusque dans les rangs du Syndicat national des magistrats du Gabon (SYNAMAG). Dans une rare confession anonyme faite par le journal L’Objectif, un magistrat a exprimé sa consternation face aux irrégularités procédurales qui entourent ce dossier, dénonçant ce qu’il qualifie de « dérive judiciaire aux relents politiques ».

Selon le magistrat, qui a requis l’anonymat, le traitement de l’affaire Opiangah est un exemple criant des lacunes d’un système judiciaire en quête d’indépendance. « En tant que magistrats, nous sommes censés être des lumières qui éclairent la cité. Pourtant, ce dossier révèle une instrumentalisation flagrante des procédures, loin des principes d’équité et de justice », déplore-t-il, rapportent nos confrères du journal L’Objectif. (Source GabonMediaTime)

Le Niger devient le premier pays d'Afrique à éliminer la « cécité des rivières »

Le Niger est le premier pays africain à avoir éliminé l'onchocercose, maladie parasitaire et deuxième cause de cécité dans le monde, a annoncé jeudi 30 janvier l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Le Niger est « le premier pays d'Afrique » et « le cinquième pays au monde » à « être reconnu par l'OMS comme ayant interrompu la transmission du parasite » à l'origine de l'onchocercose, a indiqué l'agence onusienne dans un communiqué. « Je félicite le Niger pour son engagement à libérer sa population de cette maladie cécitante porteuse de stigmatisation, qui cause tant de souffrances humaines chez les plus pauvres », a déclaré le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité dans le texte. (Source RFI)

Fin de la présence française au Sahel avec la rétrocession de la dernière base au Tchad

L'armée française a rétrocédé jeudi sa dernière base à l'armée tchadienne, ont annoncé jeudi les états-majors de l'armée des deux pays après une cérémonie strictement militaire mettant fin à une présence historique au Sahel.

"La rétrocession de la base Sergent Adij Kossei de N'Djamena vient boucler définitivement la présence française au Tchad, conformément à la volonté des hautes autorités" de N'Djamena, a indiqué l'état-major de l'armée tchadienne dans un communiqué publié à la veille d'une cérémonie officielle prévue vendredi pour marquer ce départ. (Source VOA Afrique)

Le Togo lève 30 milliards FCFA sur le marché financier de l’UMOA pour des projets de développement

Le Togo enregistre une nouvelle performance sur le marché financier régional. Ce vendredi, le pays a capté 30 milliards FCFA, dépassant largement son objectif initial de 20 milliards FCFA, avec un taux de couverture de 234 %. Ces fonds, inscrits dans le cadre du programme d’émission de titres publics, vont permettre de financer les projets de développement prévus dans la Feuille de Route gouvernementale 2020-2025.

Le Togo a lancé une nouvelle opération sur le marché financier régional via des Obligations Assimilables du Trésor et des Bons Assimilables du Trésor ce 24 janvier. Alors que l’objectif initial était fixé à 20 milliards FCFA, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique a attiré 30 milliards FCFA, soit un taux de couverture impressionnant de 234 %. Cependant, seuls 22 milliards ont été retenus. (Source Africa 24)

Cameroun : Marc Brys déclare la guerre, “Eto’o interdit dans mon vestiaire !”

Une nouvelle bombe vient d’exploser dans le football camerounais. Dans une interview explosive à Rabat, le sélectionneur Marc Brys établit une ligne rouge claire entre son équipe et la Fecafoot, marquant une escalade sans précédent dans la crise qui secoue les Lions Indomptables.

“Eto’o n’entre pas dans notre vestiaire, c’est interdit !” Cette déclaration fracassante marque un tournant historique dans les relations entre le staff technique et la fédération. Le sélectionneur belge trace une frontière nette entre son groupe et les instances dirigeantes.

Brys mise sur la maturité de son groupe pour gérer cette situation explosive. “Le groupe est assez adulte et compétent pour gérer la situation”, affirme-t-il, soulignant sa confiance en un effectif qui mêle expérience européenne et fougue de la jeunesse. (Source 237online)

Ouverture du Festival du livre africain de Marrakech

La première journée du Festival du livre africain de Marrakech a été marquée par une table ronde au centre culturel français sous le thème "Quand l’imaginaire féminin redessine le monde". Cette discussion a porté sur le récit et l’imaginaire féminin dans l’exercice du pouvoir, interrogeant la manière dont les histoires de femmes réussissent aujourd’hui à créer un imaginaire différent et à repenser les normes régissant la vie collective des sociétés.

Dans ce cadre, Najat Vallaud-Belkacem, femme politique française d’origine marocaine, a souligné que les femmes ont longtemps été exclues du pouvoir politique, ce qui les a empêchées de participer à la construction de ce récit collectif. Elle a insisté sur l’importance de rendre les voix des femmes plus audibles afin de répondre aux défis majeurs de notre époque. (Source Lematin.ma)

Don de 95 véhicules aux chefs de villages d’Abidjan

Un don de véhicules neufs, de type 4×4, a été consenti aux 95 chefs Atchan et Akyé des différents villages du District autonome d’Abidjan. Ils ont été remis ce jeudi 30 janvier 2025, par le District, en présence du Premier ministre ivoirien, Robert Mambé.

M. Cissé Bacongo, le ministre-gouverneur du District Autonome d’Abidjan, a précisé que les 95 véhicules offerts sont destinés aux différents villages d’Abijan, dans l’objectif de faciliter la mobilité des chefs Atchan et Akyé et de les rendre efficaces dans leur mission d’auxiliaire de l’administration.

Bien plus, cette dotation en matériels roulants consiste à « préserver et à promouvoir, dans la mémoire collective nationale, les US et coutumes des communautés autochtones du District d’Abidjan, que sont les Atchan et les Akyé », a-t-il dit. (Source apanews)