Cote d'Ivoire: Yacouba Soumahoro (Pdg du label Las Concept) - 'Il nous faut faire respecter la musique ivoirienne à l'international'

De fil en aiguille, le jeune label Las Concept, basé en France, tisse sa toile dans l'industrie musicale française. Joint par téléphone, le 27 janvier, Yacouba Soumahoro, le Pdg de cette structure, a bien voulu partager avec nous la démarche de sa holding qui évolue dans l'évènementiel et la production.

« Avec mon équipe, nous avons monté un grand studio de haute qualité qui comprend un studio d'enregistrement pour les artistes en herbe, un studio pour le shooting photo et réalisation de clips vidéo et enfin un studio de prise de son live. Récemment, les chaînes de télé françaises France 2 et M6 ont utilisé notre studio pour réaliser des interviews avec des artistes français. Ils ont aimé le cadre, le confort et l'éclairage », a-t-il présenté.

Avant d'indiquer que son label travaille en ce moment à booster la carrière des artistes qui sont dans son écurie, notamment Steevy Beylad qui fait de l'afro-zouk ; Alyma, une artiste mandingue ; Capelo, un artiste-rappeur, Ce-Lina, une artiste de musique urbaine française.

En plus de ces acquis prometteurs en France, le jeune entrepreneur culturel ivoirien rêve à présent de la conquête du marché africain à travers l'Afrique de l'Ouest. « Nous sommes, certes, en train de nous battre pour nous imposer en France, mais notre but ultime, c'est l'Afrique parce qu'il y a énormément des choses à faire. Nous avons déjà nos idées pour conquérir l'Afrique. Souvent, le plus difficile est de trouver quelqu'un de sûr sur place qui puisse veiller au grain. C'est l'une des raisons pour laquelle on ne s'est pas encore lancé à 100 %. Des majors sont déjà installés, mais nous avons, nous aussi, notre vision. S'il y a la possibilité de travailler main dans la main, nous n'hésiterons pas à le faire. Parce que j'estime que nous connaissons mieux la musique africaine qui est la nôtre. Donc nous ne venons pas faire la guerre aux majors. Notre objectif est d'apporter quelque chose à la musique africaine en termes de sonorité, de vision à court, moyen et long termes », a expliqué le boss de Las Concept qui croit avant tout à la musique ivoirienne qu'il veut faire respecter à l'international.

Pour lui, si la musique ivoirienne est bien structurée dans une organisation professionnelle, elle fera bouger le showbiz international, car elle regorge de talents. « Il est question de faire respecter la musique ivoirienne. Mais cela passe par une bonne organisation et une bonne vision. Nos artistes doivent aller au contact par des collaborations avec les meilleurs artistes du continent et même à l'international. Il ne s'agit pas de changer son style musical, mais d'aller à un partage d'expériences avec d'autres artistes respectés à l'international, afin d'imposer notre musique. Arafat Dj a ouvert la voie, aujourd'hui, Didi B semble marcher dans cette voie. Ce sont de bons exemples à copier quel que soit le genre musical qu'on pratique », a exprimé Yacouba Soumahoro qui annonce bientôt son arrivée en Côte d'Ivoire en vue de mieux faire partager la vision de son label avec les acteurs culturels du pays.