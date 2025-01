Burkina Faso: Recouvrement des recettes propres - Faso Arzeka, la nouvelle plateforme nationale de paiements numériques

La nouvelle plateforme nationale de paiements numériques, dénommée : « Faso Arzeka », a été officiellement lancée, jeudi 30 janvier 2025, à Ouagadougou. C'est une plateforme numérique unique pour tout paiement au profit de l'administration centrale, des collectivités territoriales et des établissements publics de l'Etat. Elle est interconnectée à toutes les plateformes monétiques, mobile money et virement bancaire.

Le Burkina dispose désormais d'une plateforme unique de paiements numériques, appelée : « Faso Arzéka », (Arzeka, qui signifie richesse, en langue nationale mooré). Il s'agit d'une plateforme de paiement numérique multicanal de l'Administration publique du Burkina pour le recouvrement des recettes publiques. Conçue pour éviter les longues distances et les risques liés aux transactions financières des populations dans le cadre de l'acquittement de leurs impôts, taxes et autres droits, Faso Arzeka a été officiellement lancée, dans la matinée du 30 janvier 2025, à Ouagadougou.

Son objectif est d'améliorer la transparence, la continuité, l'accès des usagers aux services publics, le contrôle et l'auditabilité des transactions financières. A cela s'ajoute la disponibilité des données permettant d'améliorer le calcul et la collecte des taxes gouvernementales et autres frais. Elle permet également de centraliser les données de transactions de paiements de toute l'administration dans une plateforme unique pour une meilleure coordination et la mise en place d'un système robuste de génération de statistiques.

Toute chose qui permettra de lutter contre la fraude, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme tout en mutualisant les infrastructures de paiement électronique pour l'ensemble des services de l'Administration publique. Le directeur général du trésor et de la comptabilité publique, Bruno Raymond Bamouni, a expliqué que Faso Arzeka est une plateforme numérique unique pour tout paiement au profit de l'administration centrale, des collectivités territoriales et des établissements publics de l'Etat. Elle est interconnectée à toutes les plateformes monétiques, mobile money et virement bancaire.

Des solutions innovantes

Pour sa part, le directeur de l'informatisation du trésor, Jean Yves Belem, a précisé que Faso Arzeka est disponible sur l'ensemble du territoire burkinabè en version Web, Android, IOS, USSD et bientôt Point de Service. « Faso Arzeka est accessible sur https://my.fasoarzeka.bf et téléchargeable sur App store et Play store ou via un téléphone basique, à partir de la syntaxe USSD unique *700# et par appel téléphonique sur le serveur vocal interactif 700. Elle est interconnectée aux plateformes Mobile Banking et Mobile Money existantes pour le transfert d'argent et les paiements, y compris GIM-UEMOA, VISA et Mastercard », a-t-il détaillé.

A son tour, le Premier ministre, Jean Emmanuel Ouédraogo, a soutenu que cette plateforme est le résultat d'un travail acharné et d'une mobilisation collective, témoignant de la capacité des autorités à relever les défis avec des solutions endogènes, conçues par et pour les Burkinabè. A cet effet, il a soutenu que plus qu'une plateforme technologique, Faso Arzeka représente un changement profond dans la manière des autorités de concevoir le service public et de servir nos concitoyens. « Par son processus de conception entièrement local, elle illustre notre capacité à trouver des solutions innovantes et adaptées à notre réalité.

En intégrant les technologies innovantes, elle nous permet non seulement de sécuriser nos ressources, mais aussi de promouvoir la transparence, la simplicité et la proximité avec nos citoyens, consolidant ainsi les bases d'une économie résiliente et inclusive », s'est réjoui le chef du gouvernement. C'est pourquoi, il a invité tous les acteurs de l'administration financière à adopter cette plateforme comme un outil de travail dans leur noble mission de mobilisation des ressources propres.

A l'ensemble des citoyens, Jean Emmanuel Ouédraogo a rappelé que Faso Arzeka est conçu pour eux et pour l'avenir du pays. « Elle simplifie vos interactions avec l'administration et vous offre un service moderne, accessible et sécurisé. Je vous invite à vous en approprier afin de vous épargner les longues distances et les risques liés à vos transactions financières dans le cadre de l'acquittement de vos impôts, taxes et autres droits ».