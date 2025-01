Tunisie: RFR - La ligne E reliera les stations Bougatfa et Gobaa à partir du 3 février

Le ministre des Transports, Rachid Ameri, a présidé, le mercredi 29 janvier 2025, une réunion de travail avec les responsables de la Société des Transports de Tunis. Cette rencontre avait pour objectif de faire le point sur les actions entreprises pour renforcer la flotte et améliorer sa disponibilité, tant pour les bus que pour le réseau ferroviaire. Il a également été question de la mise en place d'un programme opérationnel visant à accélérer la fourniture de services de qualité, à préserver les revenus de l'entreprise et à réactiver les lignes de bus suspendues.

Ameri a souligné l'importance pour l'État de respecter ses engagements en faveur de l'amélioration du système de transport public collectif, notamment à travers les décisions prises lors des conseils ministériels, dont celui du 3 janvier 2025, qui a porté sur le renforcement de la flotte de transport. Il a insisté sur le fait que cet engagement doit s'accompagner d'un investissement constant de la part des employés de la société pour atteindre les objectifs fixés, tant en termes de quantité que de qualité, afin de répondre aux attentes des usagers et d'offrir des conditions de transport confortables et sûres dans les plus brefs délais.

Le ministre a également précisé qu'il est essentiel de revoir la gestion du service public de transport, de réformer les méthodes de travail et d'améliorer les comportements au sein de la société, particulièrement dans le cadre de la réception de nouveaux équipements. Il a souligné que la préservation de ces équipements passera par la mise en place de modes d'exploitation et de systèmes de maintenance optimaux, respectant les normes professionnelles.

À ce titre, Ameri a donné les instructions suivantes :

· Fixer au 10 février 2025 l'activation du système de contrôle des recettes, avec la mise en fonction de tous les guichets de billetterie pour garantir la préservation des revenus. Ce système sera ensuite développé en s'appuyant sur des technologies informatiques avancées.

· OEuvrer à la rationalisation des lignes de bus et à la reprise de celles suspendues, permettant ainsi d'exploiter 250 lignes régulières, avec une fréquence de passage toutes les 20 minutes, soit un total de 750 bus d'ici juin 2025.

· Finaliser la maintenance des rames de métro défectueuses, afin d'assurer la disponibilité de 60 rames de métro léger d'ici fin septembre 2025, et de 74 rames d'ici fin décembre 2025, sur un total de 80.

· Fixer au 3 février 2025 la connexion des lignes E et D du réseau ferroviaire rapide aux stations Bou Gatfa et Gobaa, avec la création de 4 lignes régulières et l'affectation des bus nécessaires pour assurer leur sécurité.

Lors de cette réunion, des équipes de travail ont été désignées au sein de la société pour surveiller les recettes, suivre l'exploitation des lignes et mettre en oeuvre les recommandations décidées. Le ministre a insisté sur la nécessité de suivre ces équipes sur le terrain de manière régulière, afin d'assurer une gestion efficace et une mise en oeuvre rigoureuse des mesures adoptées.