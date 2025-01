analyse

Le monde est en train d'opérer une transition rapide vers des systèmes d'énergie renouvelable. Mais dans de nombreux pays africains, cette transition ne résout pas les inégalités historiques ou les défis socio-économiques.

En effet, l'abandon des combustibles fossiles est coûteux et les gouvernements n'ont pas suffisamment impliqué les communautés historiquement défavorisées dans la transition.

Plutôt que de se concentrer sur ces enjeux, les pays africains privilégient le coût des technologies énergétiques propres et sur la manière d'inciter les entreprises à investir dans ce domaine. Les gouvernements et les décideurs politiques négligent les questions d'équité sociale, de protection de l'environnement et d'inclusion politique.

Cela peut entraîner des violations des droits de l'homme et des protestations de la part des communautés qui s'opposent aux projets d'énergie renouvelable parce qu'elles craignent une répétition des injustices passées associées aux projets d'extraction, comme la perte de leurs terres.

Le passage aux énergies renouvelables doit être une transition juste. Elle ne doit pas laisser de côté les personnes actuellement privées d'électricité. La dimension de la justice doit être intégrée dans les politiques énergétiques des pays africains.

Nous sommes des spécialistes de la recherche dans les domaines des entreprises et des droits de l'homme, du droit et du développement, de la gouvernance des ressources, de l'énergie, de l'environnement et du développement africain.

Nous avons étudié comment les principes de justice énergétique peuvent guider et façonner la transition verte en Afrique. Ces principes sont axés sur les aspects sociaux, éthiques et environnementaux de la production, de la distribution et de la consommation d'énergie. La justice énergétique vise à garantir que l'énergie est fournie à chacun de manière durable.

Nous avons examiné des lois, des articles, des bases de données de recherche et des rapports gouvernementaux sur la justice énergétique. Nous avons également examiné des rapports de pays africains sur la transition juste, sur les approches de l'énergie fondées sur les droits de l'homme et sur le rôle des sources d'énergie renouvelables dans l'Afrique d'aujourd'hui.

Environ 600 millions d'Africains n'ont toujours pas accès à une énergie fiable et abordable. Nos recherches ont montré que cette pauvreté énergétique crée des obstacles au développement et aux droits humains.

Par exemple, elle étouffe la croissance industrielle et limite la productivité des petites et moyennes entreprises. Elle réduit l'efficacité de l'agriculture (par exemple, les systèmes d'irrigation ont besoin d'énergie). Elle réduit l'accès à l'éducation : les étudiants étudient dans des mauvaises conditions d'éclairage et n'ont aucun moyen de recharger leurs appareils. Les soins de santé sont affectés (manque de réfrigération pour les vaccins). Enfin, les gens ne disposent pas de technologies de cuisson propres, comme les fours électriques.

Nos conclusions indiquent que la transition vers les énergies renouvelables doit avant tout viser à éradiquer la pauvreté énergétique. Cela nécessite une planification minutieuse et une coopération entre toutes les organisations, communautés et institutions impliquées dans la fourniture d'énergie. Il faut également des interventions ciblées adaptées aux différents pays africains.

La transition énergétique compliquée de l'Afrique

Le paysage énergétique de l'Afrique est encore marqué par des inégalités et des exclusions héritées de la période coloniale. Les infrastructures et le développement de l'époque coloniale ont donné la priorité aux centres urbains et aux industries extractives, telles que les mines de charbon et d'or. De vastes populations rurales en ont été privées et le sont toujours.

La transition doit élargir l'accès à l'énergie tout en introduisant des systèmes énergétiques à faible émission de carbone. Il s'agit d'un double défi qui crée des tensions entre les besoins de développement et les objectifs de durabilité environnementale. Par exemple, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la République démocratique du Congo et l'Angola dépendent fortement des revenus des combustibles fossiles et des industries extractives. Cela crée une résistance à l'adoption de politiques en matière d'énergies renouvelables.

Lors du passage à l'énergie renouvelable, les communautés qui dépendent d'industries telles que l'extraction du charbon sont confrontées à des pertes d'emplois. Elles ont peu de possibilités de trouver d'autres sources de revenus. Les travailleurs des secteurs des combustibles fossiles perdent leur emploi et ne bénéficient pas d'un soutien suffisant (comme une formation) pour trouver un autre emploi dans le domaine des énergies renouvelables.

Lorsque cela se produit, la sécurité alimentaire et les revenus sont réduits, et la pauvreté rurale s'aggrave. Certaines communautés sont déplacées de leurs terres pour faire place à de grands projets d'énergie renouvelable. Cela affaiblit la cohésion de la communauté et sape la confiance dans le gouvernement et les promoteurs. Les communautés n'ont généralement que peu d'accès à des recours juridiques ou à des compensations lorsque les grandes entreprises exproprient des terres.

La justice sociale fait partie de la justice énergétique. Il est essentiel de faire des efforts concertés et transparents pour démanteler les obstacles à la justice énergétique, afin d'inclure tous les groupes qui peuvent être en marge de la société de diverses manières.

Le manque de clarté des règles et la faiblesse des pratiques gouvernementales dans de nombreux pays africains rendent également difficile la planification efficace de la transition énergétique. La mauvaise gestion et le manque d'application des lois environnementales ajoutent aux difficultés.

Un autre problème est que, bien que les pays développés se soient engagés à soutenir financièrement les nations africaines pour la transition, le montant de l'argent qu'ils ont déboursé a été insuffisant. Les nations africaines ne disposent donc pas de ressources suffisantes pour investir dans les infrastructures d'énergie renouvelable et la transition juste.

Comment mettre fin à l'injustice énergétique

Nos recherches ont montré qu'il est possible que la transition permette à chacun d'accéder à une énergie propre et verte. Cela sera possible si les gouvernements intègrent la justice énergétique dans toutes leurs politiques énergétiques.

Les gouvernements peuvent commencer par s'assurer que les communautés rurales et historiquement désavantagées sont prioritaires.

Les gouvernements africains devraient réduire leur dépendance à l'égard des industries extractives telles que l'exploitation minière. Investir dans les industries des énergies renouvelables et créer de nouvelles opportunités d'emploi par le biais d'initiatives d'emplois verts peut y contribuer.

L'impact des projets d'énergie renouvelable sur l'environnement et les populations doit être soigneusement étudié. Les communautés doivent être pleinement impliquées dans la planification des grands projets d'énergie renouvelable. Les personnes déplacées par les projets énergétiques doivent être indemnisées. Les bénéfices de l'énergie verte doivent être partagés avec les communautés concernées.

Les décideurs politiques doivent créer des règles et des lois claires, équitables et applicables pour s'assurer que l'énergie propre est fournie de manière équitable. Des institutions plus fortes, des actions de prévention de la corruption et des programmes de formation sont essentiels pour que ces règles fonctionnent.

Oyeniyi Abe, Research partner: Centre for Comparative Law, University of Cape Town

Victor Azubike, Assistant Professor in Law, University of Huddersfield