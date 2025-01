Congo-Brazzaville: Concours international de musique Pétrichor 2025 - Les candidatures attendues

À l'occasion de la 4e édition du concours international de musique Pétrichor, les instrumentistes, chanteurs, ensembles et compositeurs du monde entier sont invités à soumettre leurs candidatures avant le 21 février prochain.

Le but du concours est de découvrir et de célébrer les talents musicaux du monde entier, en offrant une plateforme aux musiciens, chanteurs, ensembles et compositeurs pour partager leurs oeuvres et se faire connaître. En y participant, les artistes ont la chance de présenter leur musique à un public international, de recevoir des commentaires constructifs, et potentiellement de gagner des prix qui peuvent les aider à développer leur carrière musicale.

Ce concours vise également à encourager la diversité musicale et à promouvoir la créativité en acceptant des oeuvres de tous genres, instrumentations et durées, sans restriction linguistiques. C'est une belle opportunité pour les artistes de s'exprimer librement et de montrer leur originalité.

Les intéressés peuvent choisir librement les morceaux qu'ils souhaitent interpréter : un morceau d'un répertoire standard, une composition d'un auteur vivant, ou une oeuvre originale dans n'importe quelle langue. Tous les genres musicaux, types d'instrumentations et durées d'oeuvres sont acceptés. Les candidatures n'ont pas besoin d'être anonymisées. Les participants conservent tous les droits sur leurs oeuvres et peuvent postuler dans plusieurs catégories avec des oeuvres identiques ou différentes.

L'accompagnement au piano et/ou à l'orchestre est permis, et les enregistrements en studio ne sont pas nécessaires. Les participants doivent utiliser la meilleure technologie disponible, y compris les appareils mobiles ou les ordinateurs.

Les vidéos peuvent être des enregistrements de concerts en direct ou déjà soumis ailleurs, mais chaque vidéo ne doit contenir qu'une seule pièce. Les candidats peuvent soumettre plusieurs candidatures, chacune nécessitant des frais d'inscription distincts. Les participants doivent soumettre des enregistrements audios ou des partitions de leurs oeuvres.

Les gagnants du concours recevront des prix prestigieux incluant des bourses d'études, des opportunités de performances dans des salles de concert renommées, des contrats d'enregistrement avec des labels de musique, ainsi que la possibilité de collaborer avec des artistes et compositeurs renommés. Ces prix visent à aider les artistes à développer leur carrière musicale et à obtenir une reconnaissance internationale. Les candidatures doivent être envoyées via le site internet des organisateurs avant le jour J. Pour toute question, les candidats peuvent contacter les organisateurs à l'adresse : info@petrichor-records.com.