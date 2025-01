Congo-Brazzaville: Nuit des Oscars - Des artistes congolais en challenge

Organisée par Dreams magazine Brazzaville, la troisième édition de la "Nuit des Oscars" mettra à l'honneur les artistes, les personnalités physiques et morales qui se distinguent dans leurs domaines respectifs. Les votes pour cette édition se poursuivent.

Avec les têtes d'affiche de la musique urbaine congolaise telles que Afara Tsena, Bioman, Diesel Gucci, Emilio Lacasse, Lema, Makhalba Malechek, Nix Ozay, Paterne Maestro, Tidiane Mario, Young Ace Wayé, Nestelia Forest, Mariusca la slameuse, Mwassi moyindo, Jessy B, Laila and the groove et bien d'autres artistes, la troisième édition de la "Nuit des Oscars" permettra aux jeunes artistes congolais sélectionnés de faire valoir encore leurs talents et leur savoir-faire. L'initiative se donne comme objectif de faire sortir du ghetto ceux qui manquent de visibilité et de notoriété afin de les mettre en lumière.

Il s'agit, en effet, de faire la promotion de la culture congolaise en mettant sur scène les artistes qui font la une. La manifestation fait le métissage culturel dans différents domaines. Elle construit alors l'identité congolaise, tout en confrontant la diversité des cultures, développant ainsi le respect de l'autre dans la singularité. Depuis les précédentes éditions, la "Nuit des Oscars" prend une nouvelle dimension pour devenir un des événements majeurs dans la créativité des cultures congolaises. Si, par ailleurs, la musique reste le vecteur essentiel de ce grand rendez-vous, un large éventail d'activités pluridisciplinaires est proposé afin de permettre une meilleure compréhension de la réalité culturelle au Congo.

En d'autres termes, cet événement est créé pour produire et faire connaître les artistes congolais. Sa mission en tant qu'organisme est de promouvoir et de favoriser les talents des jeunes en pleine expansion dans un contexte de pluralité. Chaque artiste sélectionné portera sa culture, sa musique, ses moyens d'expression pour créer ainsi avec les autres artistes. L'événement valorisera encore les talents des jeunes artistes pour révéler leur potentiel et évaluer leur savoir-faire. La rencontre sera l'occasion pour les organisateurs de réviser et dynamiser davantage l'amitié séculaire qui les lie aux artistes, un cadre idéal d'échange sur les collaborations culturelles, favorisant le dialogue interculturel.

Avec plusieurs nominés dans chaque catégorie pour cette troisième édition, le trophée de mérite de l'excellence "Nuit des oscars" distingue les acteurs méritants qui s'illustrent dans différents secteurs en lice, à savoir l'excellence entrepreneuriale avec en exergue une action sur les idées novatrices ; l'impact et la passion ; l'engagement jeunesse en mettant en avant l'implication dans l'orientation de la jeunesse et la participation au développement ; les modèles artistiques, une catégorie qui rassemble plusieurs courants d'art dans sa globalité qui promet l'influence positive ; l'orientation éducative ainsi que la création et les sociétés culturelles qui, dans leur fonctionnement, mènent une politique culturelle importante et accompagnent les projets artistiques.