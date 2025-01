Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Aicha » de Mehdi M. Barsaoui

Long métrage tunisien réalisé par Mehdi M. Barsaoui, « Aicha » est le combat d'une jeune femme pour l'affirmation de son identité et la quête de liberté.

Aya, la vingtaine, vit encore chez ses parents dans le Sud de la Tunisie et se sent prisonnière d'une vie sans perspectives. La routine de travail dans un hôtel de Tozer, alternant entre ménage dans les chambres, accueil au buffet et animation au club, devient de plus en plus lassant. En effet, cela se résume tous les jours à des aller-retour depuis chez ses parents, qu'elle aide financièrement et qui souhaitent lui présenter un veuf pour la marier, jusqu'à sa station de bus.

Un jour, le minibus dans lequel elle fait quotidiennement la navette entre sa ville et l'hôtel où elle travaille s'écrase. Seule survivante de l'accident, elle réalise que c'est peut-être sa chance de commencer une nouvelle vie. Elle se réfugie à Tunis sous une nouvelle identité, mais tout est bientôt compromis lorsqu'elle devient le principal témoin d'une bavure policière.

« Aicha » est un drame poignant qui explore les thèmes de la réinvention de soi, de la quête de liberté, des défis personnels et sociétaux rencontrés par les femmes aujourd'hui en Tunisie voire ailleurs dans certains pays. Mais la bouffée de liberté, projetée en un éclair par une ellipse, ne sera que de courte durée. Et il suffira d'un homme qui l'aborde en boîte de nuit, disant la reconnaître, et d'une intervention de policiers en civil pour qu'Aya se retrouve à nouveau prise en étau dans le filet de la justice.

Avec des scènes mettant en avant plan l'angoisse d'une vie compliquée et l'attitude de parents aux schémas de pensée rétrogrades, le scénario offre tout de même à la jeune femme résiliente une fin porteuse d'espoir, tout en symbolisant par un simple voile la nécessité de devoir pour certaines, encore vivre cachées, pour être enfin libres.

Avec la participation des acteurs Fatma Sfar, Yassmine Dimassi, Nidhal Saadi, Hela Ayed ..., le long-métrage du cinéaste tunisien Mehdi M. Barsaoui a remporté le Prix du meilleur film méditerranéen de la 81e Mostra de Venise.