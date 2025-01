Congo-Brazzaville: Belgian Worldwide Music Network Awards 2025 - « Trancestral » de Fredy Massamba primé

L'artiste musicien congolais basé en Belgique, Fredy Massamba, a remporté le Prix du public pour l'album Trancestral au Belgian Worldwide Music Network Awards 2025.

« Avant tout, merci à vous cher public du monde entier d'avoir rendu cela possible ! Je tiens ensuite à remercier Rodriguez Guez Vangama, Didier Touch et Elli Miller Maboungou pour l'inspiration et la composition. Boule Mpanya, Soul T qui ont été là dès la conception de l'album. Mon label Hangaa Music, Afrik'Consult Culture et les éditions RFI Talent pour la confiance et surtout le travail accompli. Mon frangin Krotal et la maison Ndabott, à la production, Didier Toko pour la force et pensée spéciale à Funkis.

Enfin à tous les jeunes musiciens qui ont participé et qui aiment faire le pont entre tradition et modernité, ceci est pour vous », a posté l'artiste, sur son compte Facebook, visiblement ému et reconnaissant pour ce sacre.

Album de douze titres chantés en kikongo et lingala, « Trancestral » est sorti sur le marché du disque en 2023. Après plusieurs expéditions internationales, Fredy Massamba revient avec ce nouvel album, qui s'oriente vers la transe que peut procurer le plaisir d'un retour aux sources ancestrales. Un disque produit par Fredy Massamba, Didier Touch et Rodriguez Vangama, qui était déjà de la partie pour son précédent opus. Avec des titres comme "Trancestral", "Ngoma", "Mpassi zi bua", "Keriko", "Buyelele", "Bandeko", "Nalingi yo" ...; cet album a été enregistré entre Yaoundé au Cameroun, Bruxelles en Belgique, Paris en France et Montréal au Canada. Ces lieux ont apporté chacun leur touche à l'album qui navigue entre hip-hop, soul, rumba congolaise et rythmes traditionnels d'Afrique centrale. Depuis 2023, « Trancestral » a bénéficié de plusieurs tournées internationales et distinctions.

Auteur-compositeur interprète exceptionnel, Fredy Massamba revisite avec maestria les répertoires ancestraux du royaume du Kongo et les chants polyrythmiques de la forêt équatoriale en y ajoutant des grooves animés d'afro soul, de hip-hop, de Jazz et de rumba congolaise. Cofondateur et chorégraphe des célébrissimes "Tambours de Brazza", Fredy Massamba a été lauréat d'un Kora Awards en 2012 avant de s'imposer une carrière en solo dont le talent est reconnu par les plus grands noms de la musique, au regard de ses diverses collaborations. Son talent est reconnu par les plus grands : Manu Dibango, Salif Keïta, Mory Kanté, Ray Lema, Didier Awadi, Tiken Jah Fakoly ou Zap Mama.