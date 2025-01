Congo-Brazzaville: La Francophonie avec elles - Lancement de la 6e édition du fonds

L'Organisation internationale de la francophonie (OIF) invite les femmes du monde entier à postuler jusqu'au 30 mars en vue de bénéficier de son appui financier destiné à soutenir des projets contribuant à l'épanouissement de la femme de façon multiple.

Le fonds « La Francophonie avec elles » a été créé en 2020, à l'initiative de la secrétaire générale de la Francophonie, pour soutenir les femmes en situation de vulnérabilité pendant la pandémie de covid-19. Cinq ans plutard, cette initiative a démontré, à travers ses résultats, sa pertinence et son utilité. A en croire le bilan de l'OIF, on note plus de 300 projets concrets qui ont été soutenus, bénéficiant à près de 90 000 femmes de 34 pays de l'espace francophone.

Cette année encore, le Fonds poursuit sa mission avec l'ambition renouvelée de transformer la vie de milliers de femmes et, par là même, l'avenir de nos sociétés. « Vous avez un projet qui renforce l'autonomie financière des femmes et favorise l'égalité des genres ? Participez à la 6e édition de ce fonds de solidarité mis en place par l'OIF et bénéficiez d'une occasion idéale pour faire grandir votre initiative et développer votre confiance en soi. Ces projets touchent des milliers de femmes vulnérables dans l'espace francophone, générant des retombées positives pour leurs familles et communautés, et contribuent ainsi à un développement durable et inclusif », a récemment posté sur la toile l'OIF.

La 6e édition du Fonds « La Francophonie avec elles » s'inscrit dans un contexte particulièrement important au niveau international pour l'égalité femme-homme avec la célébration du 30e anniversaire de l'adoption de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing. Face aux défis persistants qui entravent l'égalité femme-homme et l'autonomisation des femmes, cet appui veut contribuer à accélérer les progrès vers les objectifs du Programme de développement durable à l'horizon 2030.

Concrètement, le fonds permettra d'améliorer la participation des bénéficiaires et leur inclusion à la vie économique et sociale, notamment accès au monde du travail, accès à la terre, accès aux financements. Aussi, l'appui financier permettra d'améliorer l'accès des femmes aux formations professionnelles ainsi que les soutenir en vue du développement d'activités génératrices de revenus et faciliter leur accès aux opportunités économiques.

Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mars. Lien de candidature disponible sur les réseaux sociaux de l'OIF.