Sénégal: Partenariat pays - UE - Dakar et Bruxelles posent les bases d'un partenariat rénové gagnant-gagnant

L'Union européenne (UE) compte travailler sur de nouvelles bases avec le Sénégal en vue d'un "partenariat rénové" et bénéfique pour les deux parties, a déclaré l'ambassadeur de l'UE à Dakar, Jean-Marc Pisani, à l'occasion du dialogue de partenariat annuel entre le Sénégal et l'UE, le premier depuis l'élection du président Bassirou Diomaye Faye.

"La session d'aujourd'hui a permis de poser les bases d'un partenariat rénové gagnant-gagnant. Ce dialogue confirme que l'UE et le Sénégal partagent bien plus qu'un simple partenariat", a indiqué Jean-Marc Pisani. Il a ajouté : "Notre offre de partenariat repose sur une stratégie innovante qui regroupe les efforts des institutions européennes mais également de l'Union européenne et de la Banque d'investissement de l'Union européenne ".

Le Sénégal est le premier partenaire économique, commercial et de développement de l'UE dans la région, avec 328 milliards F CFA de dons sur la période 2021-2027, et un effet de levier généré par ces dons d'un peu moins de 980 milliards en terme d'investissements au titre de la stratégie Global Gateway. Jean-Marc Pisani note « une grande convergence de vues en termes de méthode, d'efforts et d'alignement sur la vision Sénégal 2050 et l'idée que les Européens, les États membres ici présents, les entreprises européennes contribuent à cette croissance endogène, inclusive, et durable".

Pour la cheffe de la diplomatie sénégalaise, le partenariat que son pays le Sénégal veut, « c'est un partenariat dans le sens de construire le pays que nous voulons en 2050 (...) Nous avons développé un agenda qui est reconnu et accepté par nos partenaires de l'Union européenne", a-t-elle déclaré. Des sujets d'intérêt commun allant de la compétitivité et de l'économie, à la qualité du capital humain, en passant par l'aménagement et le développement durable du pays, ont été au menu des discussions qui vont se poursuivre tout au long de l'année.