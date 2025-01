Congo-Brazzaville: Les souvenirs de la musique congolaise - Discographie sélective des Bantous de la capitale relative à la promotion des entreprises (suite et fin)

Au cours de la décennie 1970, la République populaire du Congo a connu une industrie en plein essor suite à la naissance d'une flopée d'entreprises d'Etat, paraétatiques et privées dont la croissance et les prouesses ont été remarquées sur toute l'étendue du territoire national, telles qu'Ofnacom, ONCPA, Sotexco et biens d'autres.

Les entreprises biens qu'implantées pour la plupart à Brazzaville dans la zone industrielle de Mpila, avaient chacune un ancrage dans toute la République. Elles connaîtront au fil du temps un essor considérable au cours des années 1971, 1972, 1973 et 1974, grâce à la qualité de leurs services et produits offerts à la population, répondant ainsi à la loi de l'offre et de la demande.

Dans le souci de promouvoir ces entreprises dans le pays, de conscientiser la population afin qu'elle utilise les services et avantages offerts par chaque société, l'orchestre Bantous de la capitale met sur le marché du disque une série des titres vantant chaque entreprise et société. Des disques à caractère publicitaire au rythme de la bonne rumba, danse de prédilection des Congolais, tout en y mettant un accent particulier sur l'achat des articles et produits de première nécessité mis à la portée de toutes les bourses. On se rappelle les titres ci-après : "ONPT" et "Usine des cahiers" d'Edo Nganga; "Ofnacom", "Lina Congo", "Fenicia' de Kosmos Mountouari; "Sotexco molato", "Siap Congo" d'Aphonse Ntaloulou; "ONCPA" de Gerry Gérard; "ATC voie navigable" et "SIAT je fume Brazza" de Pamelo Mounka; "Bière Kronembourg bierre ya lokumu" de Bitsikou Théo...

Ces différentes oeuvres avaient pignon sur rue dans tout le pays et connu un succès au sein de la classe ouvrière congolaise. A cet effet, l'on remarquera chaque jour aux premières heures de la matinée, devant les portes de chaque entreprise, une affluence d'ouvriers en quête d'emploi. Le rôle de la Confédération syndicale congolaise (CSC), organe dirigeant des syndicalistes congolais avec comme slogan " Classe ouvrière ! Unité- Lutte- Socialisme", fut salué et mis sur orbite par les Bantous de la capitale à travers une oeuvre collégiale de Pamelo Mounka et Nkounka Célestin intitulée "CSC lisanga ya ba sali ya Congo".

L'on se souviendra, le 1er mai de chaque année, à l'occasion de la célébration de la fête des travailleurs, et sous la houlette de la CSC, la participation au défilé des travailleurs de chaque entreprise pour marquer son existence au Congo.

A noter que cette fête fut également pour la classe ouvrière congolaise une occasion de défoulement et de jouissance car, à la fin du défilé, les débits de boisson étaient pris d'assaut par les travailleurs.