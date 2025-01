Afrique: Bassin du lac Tchad - Un forum pour transformer les défis en opportunités

C'est dans un contexte d'urgence sécuritaire et humanitaire que les gouverneurs des huit territoires du Bassin du Lac Tchad se sont réunis depuis mercredi à Maiduguri, au Nigeria, pour le 5e Forum des Gouverneurs du Bassin du Lac Tchad.

Un engagement collectif pour la stabilité

Le Président nigérian Bola Ahmed Tinubu a ouvert le forum en appelant à une coopération renforcée entre les pays du Bassin du lac Tchad pour surmonter les défis sécuritaires. "La menace principale ne vient pas seulement des groupes terroristes comme Boko Haram et ISWAP, mais aussi du manque de collaboration entre nos nations", a-t-il déclaré, exhortant à une action concertée et durable pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion des jeunes, facteurs de l'instabilité.

La Gouverneure Hadjer Lamis, présidente du forum, a insisté sur la nécessité de financer les Plans d'Actions Territoriaux afin de mettre en oeuvre efficacement la Stratégie régionale de stabilisation. Elle a évoqué ses visites dans les zones affectées par Boko Haram et plaidé pour une intensification des actions en faveur des déplacés.

De son côté, Mathias Naab, directeur de la stratégie régionale de stabilisation, a souligné les defis persistants : "malgré les progrès réalisés, nous devons faire face aux impacts du changement climatique et à l'insécurité prolongée. L'inclusion des femmes et des jeunes est essentielle pour garantir un développement durable."

Des mécanismes de financement pour un avenir durable

Le lancement du Fonds de Livraison Multi-Partenaires Spécial (SMDF) et du Mécanisme de Financement Nexus (NFF) marque une avancée dans le soutien aux populations locales. Mathias Naab, directeur de la Stratégie Régionale de Stabilisation, a salué ces initiatives, soulignant l'importance de l'inclusion des femmes et des jeunes, essentielle pour garantir un développement durable: "la stabilisation ne peut réussir qu'avec leur pleine participation."

L'importance de la cooperation internationale a également été mise en avant. Le représentant de l'Allemagne a appuyé cet élan, insistant sur l'unité et la coordination internationale : "la coopération entre gouverneurs et partenaires est essentielle pour assurer un avenir stable et prospère."

Témoignages et attentes des acteurs locaux

Le forum a été aussi l'occasion d'aborder la question cruciale du déplacement des populations. Le gouverneur de l'Etat de Yobe, Mai Mala Bouni, a mis en lumière la nécessité de renforcer les infrastructures pour répondre aux défis urbains liés aux déplacements forcés : "certaines personnes déplacées ne peuvent plus être réinstallées, d'où l'importance de programmes comme SOLID pour améliorer les infrastructures surchargées."

Mamman Nuhu, secrétaire exécutif du Bassin du Lac Tchad, a réaffirmé l'importance de la coopération transfrontalière, objectif principal du forum: "nous sommes ici aujourd'hui pour encourager et renforcer cette coopération essentielle à la stabilité."

Cependant, les préoccupations sécuritaires restent vives, comme l'a souligné l'expert en sécurité Sadeeq Garba Shehu: "les récentes attaques de Boko Haram montrent que la menace persiste. La sous-région doit travailler ensemble."

Face à cette menace sécuritaire persistante, le chef d'état-major de l'armée nigériane, Christopher Musa, a tenu à rassurer, réaffirmant l'engagement militaire : "malgré les épreuves, nous réussirons ensemble."

Aminaou Moubaré, membre de la société civile camerounaise, a exprimé ses attentes concernant l'intégration des préoccupations locales dans les nouvelles stratégies : "nous voulons que nos voix soient entendues pour intégrer réellement les besoins des populations dans ces révisions."

Un tournant pour la région ?

La journée de jeudi s'est conclue sur un appel à l'action. Avec un lac ayant perdu 90 % de son volume et des tensions croissantes entre agriculteurs et éleveurs, ce forum marque une volonté de transformation. Entre engagements financiers et renforcement de la coopération, les décisions prises à Maiduguri pourraient façonner un avenir plus résilient, stable et prospère pour les millions de personnes affectées dans le Bassin du Lac Tchad.