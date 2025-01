Sénégal: Vulgarisation de la pensée de Cheikh Anta Diop - La marche Dakar-Thieytou démarre samedi

Dakar — La marche annuelle organisée en prélude de l'anniversaire du décès de l'historien et homme politique Cheikh Anta Diop (29 décembre 1923 - 7 février 1986) va partir de Dakar samedi pour rallier Thieytou , le village natal du savant sénégalais, dans le département de Bambey (centre), a-t-on appris jeudi des organisateurs.

Les marcheurs, essentiellement des disciples et sympathisants de l'historien, vont prendre départ samedi, à huit heures, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Ils vont « faire six jours pour effectuer ce trajet long de 154 km », a déclaré Nicolas Boissy, coordonnateur de la marche, lors d'une conférence de presse consacrée aux préparatifs de cette marche.

Il a rappelé que cette initiative a pour objectif de « vulgariser et faire connaître davantage la pensée et la vision du professeur Cheikh Anta Diop, le pharaon du savoir ».

Pour ce faire, des panels, expositions et causeries « sont prévus tout le long du trajet, notamment dans les écoles pour partager avec les élèves, la vision du penseur », selon Nicolas Boissy.

Selon Mamadou Fall Hervé, parrain de l'édition de cette année, »l'histoire de Cheikh Anta Diop doit être intégrée dans les curricula afin que sa vision d'un État fédéral africain, étape fondamentale pour la reconnaissance africaine, soit concrétisée ».

»Toutes les valeurs qu'il portait et l'héritage qu'il a laissé nous appartiennent. Pour dire tout simplement que nous sommes en train de célébrer non pas un Sénégalais, mais un patrimoine africain et de l'humanité, venant du Sénégal », a ainsi soutenu l'avocat réunionnais inscrit au barreau de Saint-Pierre et Paris, Said Larifou.

« Pour la première fois, les autorités étatiques seront aux côtés des organisateurs en termes de présence et de soutien matériel, logistique et financier », a rassuré Serigne Fall Guèye, directeur du Grand Théâtre national, qui a abrité la conférence de presse des marcheurs.

Décédé le 7 février 1986, à Dakar, Cheikh Anta Diop a été inhumé à Thieytou son village natal et celui de ses ancêtres, dans la région de Diourbel (centre).

Le 8 février 2008, le ministre de la Culture du Sénégal d'alors, Mame Birame Diouf, avait inauguré un mausolée perpétuant la mémoire de l'universitaire sénégalais. Ce mausolée, qui figure sur la liste des sites et monuments classés du Sénégal, est chaque année le lieu de convergence de beaucoup de militants et sympathisants de son oeuvre intellectuelle et politique.

La confrontation, au Sénégal, de l'historien Cheikh Anta Diop avec le grammairien Léopold Sédar Senghor, est souvent citée comme l'un des épisodes intellectuels et politiques les plus saillants de l'histoire contemporaine du pays.