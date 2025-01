Angola: Le pays investit énormément dans la protection des ressources naturelles

Luanda — L'Angola a beaucoup investi dans la protection des ressources naturelles et, par conséquent, a fait des efforts pour améliorer la conservation de la biodiversité, a déclaré jeudi, à Luanda, le Chef de l'État, João Lourenço.

Lors de l'ouverture de la Conférence internationale sur la Biodiversité et les Aires de Conservation (CIBAC), l'homme d'État a souligné la mise en oeuvre du projet d'expansion et de renforcement du système d'aires protégées, comme l'une des mesures.

Il a expliqué que dans le même ordre d'idées, un vaste processus de repeuplement animalier a été entamé, avec notamment la réintroduction de girafes dans les parcs nationaux de Kissama et d'Iona, notamment à Icolo e Bengo et à Namibe.

De nombreux efforts ont été déployés pour protéger les zones de refuge de certaines espèces rares, endémiques ou menacées, comme la forêt de Damba à Uíge, qui abrite une importante population de buffles, et la forêt de Mungo à Huambo, qui abrite des millions de faucons à pattes rouges.

João Lourenço a indiqué que les zones de conservation sont également renforcées et de nouvelles créées, et que la gestion des infrastructures des parcs nationaux et des réserves naturelles est améliorée.

Selon le Président de la République, la faune des parcs nationaux est recensée, des postes d'inspection sont construits, le nombre d'inspecteurs est formé et augmenté, et les zones de conservation sont cartographiées.

Il a souligné que la mise en oeuvre du projet national de biodiversité, le développement de l'écotourisme dans les zones de conservation, l'éducation à l'environnement et le plan d'élimination progressive des plastiques à usage unique sont également des faits.

Pour João Lourenço, la conservation et la protection de la biodiversité est un impératif mondial pour la santé de la planète terre, soulignant que l'équilibre des écosystèmes et la perte de biodiversité mettent en péril la sécurité alimentaire, la qualité de l'eau et la lutte contre le changement climatique.

Il a appelé à coordonner les efforts et à apporter aux pays en développement un soutien technique et financier pour faire face aux défis du patrimoine naturel mondial.