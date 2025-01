Angola: TAAG réaffirme son engagement à promouvoir le tourisme pour la diversification économique

Luanda — Le président du Conseil d'administration de TAAG-Linhas Aéreas de Angola, António dos Santos Domingos, a réaffirmé jeudi, l'engagement de l'entreprise à promouvoir le tourisme et les produits fabriqués en Angola, pour contribuer à la diversification économique du pays.

Intervenant lors de la cérémonie de réception du premier avion Boeing 787-9 Dreamliner, d'un lot de quatre acquis par TAAG, le dirigeant a souligné que l'investissement de l'entreprise s'accompagne du processus de modernisation de cette société aérienne angolaise.

Le PCA de TAAG a, d'autre part, déclaré que le renforcement de la flotte de TAAG, avec le Boeing 787-9 Dreamliner, représente une étape qui nécessite un plus grand professionnalisme envers les clients et partenaires.

A son tour, le chargé d'affaires de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Angola, James Story, a exprimé le soutien continu et le renforcement des relations entre Boeing et TAAG, dans des domaines tels que la numérisation, la maintenance des avions et la réduction des risques.

D'une capacité de 313 passagers, l'avion, en provenance des États-Unis d'Amérique (USA), a atterri sur le sol angolais avec à son bord 50 passagers, parmi lesquels des membres de l'équipage et du conseil d'administration de TAAG.

L'avion, baptisé « Namibe », assurera dans un premier temps des vols intercontinentaux (Portugal et Brésil) et se distingue par son haut niveau de confort, sa technologie et son design intérieur.

D'un point de vue opérationnel, il s'agit d'un avion efficace en termes d'économie de carburant et de durabilité environnementale, avec une réduction de 25 % des émissions de dioxyde de carbone (CO2) par rapport à la génération précédente.

La cérémonie de réception de la nouvelle acquisition de TAAG a été dirigée par le ministre des Transports, Ricardo D'Abreu, et en présence du gouverneur d'Icolo et Bengo, Auzílio Jacob, du secrétaire d'État à l'Intérieur pour l'Assurance technique, Cristino Mário Ndeitunga, des membres du corps diplomatique accrédité en Angola, entre autres personnes.

Avec 86 ans d'existence, TAAG est la compagnie leader du marché aéronautique en Angola, reconnue mondialement, avec une croissance soutenue.

Actuellement, elle dispose d'une flotte de 22 avions, avec des modèles Dash 8-Q400 (6 avions), Boeing 737-700 (7), Boeing 777-200 (3), Boeing 777-300 (5) et un A220-300, qui desservent 12 destinations nationales et 11 destinations internationales.

Le partenariat entre Boeing et l'Angola remonte à environ 50 ans, avec l'arrivée en 1976 du premier Boeing 737-200 dans le pays.