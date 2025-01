Angola: Le Président de la République informé des opérations de la compagnie pétrolière ExxonMobil

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a été informé jeudi, à Luanda, des opérations en cours menées par la société ExxonMobil Corporation dans le bloc pétrolier 15, situé à environ 145 kilomètres à l'ouest de la côte de la province de Zaïre, eaux profondes angolaises.

L'information a été fournie par le vice-président d'ExxonMobil en charge des opérations en eaux profondes, Hunter Farris, qui a été reçu ce jeudi en audience par le Chef de l'État angolais, au Palais Présidentiel, à Luanda.

"Nous avons eu un grand plaisir d'avoir une réunion avec le Président angolais, au cours de laquelle nous avons fourni des informations actualisées sur nos opérations dans le bloc 15 et également sur nos 30 ans de présence en Angola", a déclaré le chef d'entreprise aux journalistes à propos de la réunion.

A l'occasion, Hunter Farris a exprimé sa satisfaction pour les succès obtenus dans les opérations dans le domaine de l'exploitation pétrolière en Angola.

« Les opérations dans le bassin de Namibe ont été couronnées de succès », a déclaré Hunter Farris, précisant qu'il s'agissait d'une opération d'exploration menée à la frontière.

Concernant les opérations, il a indiqué qu'à l'heure actuelle, il est en cours une collecte des données pour la transposition dans ce domaine.

Hunter Farris a indiqué qu'ExxonMobil Corporation, au cours de ses 30 années de présence en Angola, a déjà investi environ 30 milliards de dollars américains dans le secteur pétrolier.

La compagnie a une présence significative en Angola, se concentrant principalement sur l'exploration et la production pétrolière en eaux profondes.

La société détient des intérêts dans trois blocs, couvrant près de deux millions d'acres bruts.

À travers sa filiale Esso Exploration Angola (Block 15) Limited, ExxonMobil a développé d'importantes opérations dans le bloc 15, notamment en organisant des appels d'offres publics pour divers services liés à ses activités.

Avec l'exploration du bassin de Namibe, la société mène des forages d'exploration dans une zone frontalière de l'Angola, avec un potentiel de découvertes importantes d'hydrocarbures.

Sur la base des résultats des campagnes de forage en cours, ExxonMobil pourra investir jusqu'à 15 milliards de dollars américains dans le bassin de Namibe d'ici 2030, renforçant ainsi son engagement dans le développement du secteur pétrolier angolais.

L'entreprise continue de jouer un rôle crucial dans le développement des ressources énergétiques de l'Angola, contribuant à la croissance économique du pays et renforçant l'industrie pétrolière locale.

ExxonMobil est l'une des plus grandes sociétés pétrolières au monde, opérant dans l'exploration, la production, le raffinage et la commercialisation de pétrole, de gaz naturel et de produits pétrochimiques.

Fondée le 30 novembre 1999 (fusion d'Exxon et Mobil), dont le siège social est à Irving, Texas, États-Unis d'Amérique, ExxonMobil est l'une des plus grandes entreprises du secteur de l'énergie et l'une des plus rentables au monde.