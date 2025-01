Angola: Le Chef de l'État angolais préside le sommet de l'OEACP

Luanda — Le Chef de l'État angolais, João Lourenço, a présidé jeudi, depuis Luanda, le Sommet virtuel de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), une organisation qui rassemble 79 pays, dont 48 d'Afrique, 16 des Caraïbes et 15 du Pacifique.

Actuellement, l'OEACP est présidée par le Président João Lourenço. L'Angola a assumé la présidence de l'organisation en décembre 2022, lors du Xe Sommet des Chefs d'État et de gouvernement tenu à Luanda.

Par ailleurs, le secrétaire général de l'OEACP est l'Angolais George Rebelo Pinto Chikoti, qui occupe ce poste depuis 2019.

Le Sommet, selon le ministre angolais des Relations extérieures, Téte António, qui a également participé à la réunion par vidéoconférence, visait à analyser les questions liées à l'élection du nouveau secrétaire général de l'organisation, ainsi qu'au choix d'un champion pour la mobilisation des ressources de l'institution, compte tenu de la situation critique dans laquelle elle se trouve actuellement.

Le ministre a indiqué que, en ce qui concerne la rotation du secrétaire général de l'organisme, le Conseil des ministres de l'OEACP se réunira à nouveau pour rechercher un consensus sur le choix du nouveau responsable.

Concernant la situation financière de l'organisation, sujet qui avait déjà été abordé lors de la dernière réunion extraordinaire, le chef des Relations extérieures a indiqué qu'une recommandation a été faite aux pays membres de faire des efforts pour respecter strictement leurs contributions.

L'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, anciennement connue sous le nom de Groupe ACP, a été créée par l'Accord de Georgetown en 1975, et a pour objectif principal de coordonner la coopération avec l'Union européenne (UE), notamment sur les questions de développement économique, de commerce et de politiques d'aide.

Ses principaux objectifs sont la promotion du développement durable et l'intégration de ses membres dans l'économie mondiale, en renforçant la coopération économique, politique et culturelle entre les pays membres.

La négociation et la mise en oeuvre d'accords de partenariat économique avec l'Union européenne, tels que l'Accord de Cotonou (2000) et le plus récent l'Accord de Samoa (2023), ainsi que la promotion de la paix et de la sécurité, notamment dans les régions vulnérables, font également partie des objectifs de l'organisation.

Les pays de l'OEACP entretiennent traditionnellement des relations privilégiées avec l'UE par le biais d'accords de coopération économique, de concessions commerciales et de programmes d'aide au développement.

L'Accord de Cotonou, signé en 2000, a été l'une des principales étapes de ce partenariat, mais a été remplacé par l'Accord de Samoa, signé en 2023.

L'OEACP a son siège à Bruxelles, en Belgique.