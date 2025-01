Angola: Le pays veut s'aligner sur les pratiques environnementales internationales

Luanda — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré jeudi, à Luanda, que le Gouvernement angolais travaillait à s'aligner sur les meilleures pratiques environnementales internationales.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture de la Conférence internationale sur la biodiversité et les zones de conservation (CIBAC), la ministre a ajouté qu'à cette fin, le Gouvernement consolidait les pratiques de gestion et la conservation de l'environnement comme piliers du développement durable.

Ana Paula de Carvalho a souligné que l'Angola est privilégié par sa biodiversité, que les écosystèmes qui composent le territoire sont beaux, vastes et diversifiés et que cette richesse confère à chacun une grande responsabilité.

Selon la ministre, l'Angola est le pays avec le plus grand nombre de biomes en Afrique et le deuxième plus grand nombre d'écorégions après l'Afrique du Sud, dont la biodiversité est due à la combinaison de plusieurs facteurs tels que l'immensité du territoire, la position géographique et variation d'altitude.

Pour la responsable, la diversification climatique qui en résulte, combinée à la même variété géologique des sols, contribue à la formation de zones bioclimatiques allant des forêts tropicales denses à l'absence de végétation dans le désert.

Elle a expliqué qu'en partenariat avec l'UNESCO, des mesures sont prises en faveur de la conservation de l'environnement et du développement durable, avec la création de la première réserve de biosphère, dans le parc national Quiçama.

La ministre de l'Environnement a rappelé le lancement récent du projet « La mallette de l'action climatique et la formation des formateurs », qui comprend un kit d'éducation environnementale pour les enseignants, un outil pour l'enseignement primaire dans la diffusion des thèmes du changement climatique dans les matières de mathématiques, d'étude du milieu et la langue portugaise.

Elle a également parlé de la réussite, cette semaine, de la formation des inspecteurs de la Réserve intégrale de Luando, qui vise à améliorer la protection de l'antilope géante appelée "Palanca Negra gigante", ainsi qu'à valider la Stratégie nationale et le Plan d'action pour la biodiversité.

Pour la ministre Ana Paula de Carvalho, la conférence ne peut pas être seulement une rencontre, mais un moment pour inspirer et maintenir les personnes unies pour la préservation et la promotion de l'Angola, ainsi que pour garantir que les générations futures héritent un pays riche en biodiversité et en opportunités.

Se déroulant jusqu'à vendredi sous le thème « Préserver aujourd'hui pour garantir et équilibrer la vie de demain », avec des questions pertinentes sur la conservation de la biodiversité, l'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans de l'indépendance nationale de l'Angola.