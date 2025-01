Congo-Kinshasa: Bunia - Marché de Tembo, un nouvel espace d'échanges économiques et de cohésion intercommunautaire

communiqué de presse

Les habitants de la commune de Nyakasanza, à Bunia, ont assisté avec enthousiasme le 24 janvier à l'inauguration du marché de Tembo. Financé par la MONUSCO à hauteur de 49 000 dollars américains, ce projet vise à renforcer la cohésion intercommunautaire et à stimuler le développement économique de cette partie de la ville.

Ce nouvel espace, pensé pour répondre aux besoins socio-économiques des populations locales, est bien plus qu'un lieu de commerce. Il est également un lieu de rencontre sécurisé favorisant les échanges entre les habitants de Bunia et des territoires voisins.

Situé dans la commune de Nyakasanza, le marché de Tembo, est un espace moderne et fonctionnel qui bénéficiera directement à plus de 10 000 personnes issues des communautés de Bunia ainsi que des territoires de Djugu et d'Irumu. Avec la construction de quatre hangars pavés en béton, d'un poste de police et d'installations sanitaires, le marché peut accueillir jusqu'à 300 commerçants assis et répond aux besoins des habitants des zones environnantes telles que Tutuba, Ezekere et Foyer.

Développé à la demande des autorités locales, ce projet répond également à un besoin urgent des commerçants souvent contraints de parcourir de longues distances pour exercer leur activité.

« Ce marché nous rapproche de nos clients et nous permet de réduire les longues distances que nous devions parcourir. Cela facilite notre quotidien et dynamise nos activités économiques », explique une commerçante du quartier Tembo.

Quant à Aline, vendeuse de produits agricoles, ce marché est une véritable chance de développer son activité. « Avant, je vendais mes produits sur de petits étals de fortune au bord de la route. Aujourd'hui, grâce à ce marché, j'ai un espace sûr et adapté pour attirer plus de clients. Cela change tout pour ma famille et moi », se souvient-elle.

Un engagement pour la cohésion sociale

La construction du marché de Tembo illustre l'accompagnement de la MONUSCO dans la création d'espaces facilitant la cohabitation pacifique et le développement économique.

« Ce projet est bien plus qu'une structure ; il est un symbole de paix et de collaboration communautaire. Il crée un pont entre les différentes communautés et favorise des interactions harmonieuses », a souligné Dieudonné Omasombo, directeur de cabinet du gouverneur de l'Ituri, lors de la cérémonie d'inauguration.

Le marché de Tembo s'inscrit dans le cadre des projets à impact rapide de la MONUSCO qui visent à réduire les tensions intercommunautaires et à stimuler l'économie locale. En plus d'offrir un espace sécurisé pour les activités commerciales, le marché a permis de créer des opportunités d'emploi temporaire pour les jeunes et les femmes pendant la phase de construction.

Au cours de la cérémonie, Cécile Kassongo Muteba, bourgmestre de la commune de Nyakasanza, a exprimé sa reconnaissance : « Ce marché ne profite pas uniquement aux habitants de Nyakasanza, mais également à ceux des villages environnants. Il est un pilier essentiel pour renforcer la cohésion sociale et la prospérité économique de notre commune ».

Pour sa part, Dieudonné Omasombo, directeur de cabinet du gouverneur, a souligné la portée symbolique du projet : « Ce n'est pas seulement un lieu de commerce, mais un véritable point de rencontre et de partage entre nos communautés. En Ituri, chaque initiative comme celle-ci renforce notre capacité à bâtir un avenir commun fondé sur la solidarité ».

Avec ce projet, la MONUSCO poursuit son engagement à réduire les violences et les tensions intercommunautaires en Ituri. La construction du marché de Tembo s'inscrit dans une série d'initiatives plus large, comprenant la réhabilitation des routes agricoles à Mahagi et la construction de ponts à Djugu. Ces initiatives visent à renforcer les liens sociaux tout en stimulant l'économie locale, pour des perspectives de paix et de prospérité au service des communautés locales.