Tunisie: Lancement des résidences artistiques Dare to Care - Mobiliser l'art pour plus de justice sociale et une égalité entre les hommes et les femmes !

ONU Femmes Tunisie a donné le coup d'envoi officiel des résidences artistiques lors d'un concert inaugural et d'une première session de sensibilisation. Ces résidences, organisées dans le cadre du programme Dare to Care, mobilisent de jeunes talents artistiques pour explorer et déconstruire les normes de genre, tout en promouvant une répartition équitable des tâches domestiques et des soins non rémunérés entre les femmes et les hommes.

Le programme débute officiellement avec une formation intensive organisée du 23 au 26 janvier 2025 à Hammamet, réunissant les mentors et les jeunes artistes sélectionnés. Cette étape cruciale vise à fournir les outils conceptuels et techniques nécessaires au bon déroulement des résidences artistiques.

Les résidences artistiques DTC, organisées en partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, se dérouleront dans des centres de jeunesse à Gabès, El Kef et dans la Médina de Tunis. Elles se déclinent en trois disciplines artistiques principales :

Le RAP : Un moyen d'expression puissant pour déconstruire les stéréotypes de genre à travers des paroles engagées.

Le théâtre : Une plateforme pour explorer les relations de pouvoir, les stéréotypes et les inégalités dans la répartition des tâches domestiques.

Les arts visuels : Des créations tangibles qui captivent et sensibilisent les communautés en transformant des idées complexes en oeuvres d'art.

Les mentors sélectionnés, des artistes reconnus tels que Amina Dachraoui, le collectif Debo: VIPA, Tiga Black Na, Dawan, et Marwen Blue, et Farah Sayem, guideront les participant.e.s dans la création de chansons, pièces de théâtre et oeuvres visuelles. Ces créations seront dévoilées lors d'événements publics pour amplifier les messages du programme.

Un défi sociétal urgent : L'économie des soins en Tunisie

En Tunisie, les femmes consacrent jusqu'à 12 heures par jour aux tâches de soin non rémunérées, contre seulement 45 minutes pour les hommes. Cette répartition inégale, mise en lumière par des études récentes, représente un frein majeur à l'autonomisation économique des femmes. Le travail non rémunéré des femmes est estimé à une valeur de 23,8 milliards de dinars tunisiens, soit un apport économique non reconnu qui mérite une attention urgente.

A travers le programme Dare to Care, ONU Femmes Tunisie invite les jeunes artistes à repenser de manière créative cette économie des soins et à briser les stéréotypes de genre à travers l'art.

L'art offre une capacité unique à mobiliser les communautés, à modifier les perspectives et à promouvoir des messages d'égalité et de justice sociale. Les jeunes participants auront l'opportunité d'explorer les enjeux sociaux, de stimuler la réflexion collective et de contribuer activement au changement des normes sociétales.

Inscrit dans une vision régionale, le programme Dare to Care vise à transformer les normes patriarcales et à promouvoir l'égalité des sexes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Il positionne l'art comme un outil essentiel d'activisme, permettant aux jeunes de jouer un rôle clé dans la construction d'un avenir équitable.

ONU Femmes Tunisie reste déterminée à mobiliser l'art et la jeunesse pour un avenir où l'égalité des genres est une réalité.