Tunisie: Mouine Chaabani, futur sélectionneur du pays ? - Il brise le silence !

L'entraîneur du club marocain de la Renaissance Sportive de Berkane (RSB), Mouine Chaabani, a confirmé avoir été contacté pour prendre la tête de la sélection tunisienne de football dans la prochaine phase. Il a exprimé sa fierté et son honneur d'être pressenti pour ce poste.

Lors de la conférence de presse qui a suivi la victoire de son équipe (2-0) face à l'AS FAR, jeudi soir, dans le cadre de la 19e journée du championnat marocain, Chaabani a déclaré : « Oui, des contacts ont eu lieu, et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont accordé leur confiance. J'ai été totalement transparent avec elles et leur ai affirmé que devenir sélectionneur de mon pays serait un immense honneur, même sans contrepartie financière. C'est un devoir national. J'ai entendu des rumeurs infondées concernant une question de salaire. Personnellement, l'aspect financier ne m'a jamais préoccupé, surtout lorsqu'il s'agit de la Tunisie ».

Il a ajouté : « Je suis actuellement au Maroc, où je représente mon pays et le staff technique tunisien. Je tiens à laisser une bonne image. J'ai des engagements contractuels avec la Renaissance Sportive de Berkane, un club qui a cru en mes capacités et qui développe un projet depuis l'année dernière. Je ne suis pas le seul concerné par cette situation, elle implique aussi les dirigeants du club, qui ont fixé des objectifs ambitieux ».

Poursuivant son intervention, il a précisé : « Honnêtement, je ne suis pas au courant des derniers développements, car les discussions ont eu lieu entre les matchs contre l'Ittihad de Tanger et l'AS FAR. Quoi qu'il en soit, je reste à la disposition de mon pays, mais je respecte aussi mes engagements avec mon club. Je souhaite que le choix du prochain sélectionneur soit le bon et qu'il bénéficie du soutien nécessaire ».

Depuis son arrivée à la tête de la Renaissance Sportive de Berkane en février 2024, Mouine Chaabani a mené le club en finale de la Coupe de la Confédération africaine, perdue face au Zamalek égyptien.

Cette saison, son équipe domine le championnat marocain avec 46 points, devançant son plus proche poursuivant, le Chabab de Zemamra, de neuf unités. La Renaissance de Berkane s'est également qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération après avoir terminé en tête du groupe B avec cinq victoires et un match nul.

Avant d'entraîner le club marocain, Chaabani avait notamment dirigé l'Espérance Sportive de Tunis, avec laquelle il a remporté la Ligue des champions de la CAF en 2018 et 2019, ainsi que les clubs égyptiens Al-Masry et Ceramica Cleopatra.