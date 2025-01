Tunisie: Le ministre de la Défense inspecte la Direction des Matériels Roulants et des Essences

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Shili, a effectué hier vendredi une visite à la Direction des Matériels Roulants et des Essences. Au cours de cette visite, il a inspecté l'état de la flotte des matériels roulants et a évalué le bon déroulement des activités au sein de l'établissement. Il a notamment visité les différents ateliers de maintenance et le centre de formation professionnelle rattaché à cette direction, selon un communiqué publié aujourd'hui par le ministère de la Défense nationale.

Le ministre a pris connaissance du rôle clé de cette direction dans l'acquisition, la réhabilitation et la maintenance des équipements et véhicules militaires. Il a également salué la contribution de l'administration à la formation de jeunes dans le cadre du programme de formation et d'entraînement militaire professionnel, visant à perfectionner les compétences dans des domaines spécifiques aux activités de la direction.

Khaled Shili a souligné l'importance cruciale de la Direction des Matériels Roulants et des Essences pour maintenir la disponibilité opérationnelle des différentes unités. Il a exprimé son admiration pour le sérieux, la discipline et le dévouement des personnels militaires et civils qui y travaillent. Le ministre a aussi encouragé les équipes à continuer à déployer des efforts pour moderniser et renouveler les matériels roulants, afin de préserver un haut niveau de préparation opérationnelle.

Il a également insisté sur la nécessité de réduire les délais de maintenance des équipements, en utilisant des technologies modernes pour numériser les procédures et améliorer la gouvernance. Il a exprimé son soutien pour la mise en place d'un centre de formation spécialisé dans les technologies modernes, et pour l'importance d'apprendre des expériences comparées, tout en cherchant à développer de nouvelles opportunités de coopération dans ce domaine avec des pays frères et amis.