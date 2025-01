Tunisie: Leila Meslati prend les rênes de l'ONA - Quels défis pour l'artisanat tunisien ?

Le jeudi 30 janvier 2025, sous la supervision du ministre du Tourisme, Sofiane Tekeya, et dans le cadre d'une réunion extraordinaire du conseil d'administration de l'Office National de l'Artisanat (ONA), Leila Meslati a été officiellement nommée directrice générale de l'Office, en remplacement de Faouzi Ben Halima, honoré pour ses services rendus à la profession. La cérémonie s'est déroulée en présence de hauts cadres du ministère et de l'Office, ainsi que des membres du conseil d'administration.

Leila Maslati figure parmi les compétences les plus éminentes dans le domaine de l'artisanat. Forte d'une expérience approfondie dans plusieurs domaines clés, elle s'est spécialisée dans la qualité et la protection des produits artisanaux à travers des mécanismes de propriété intellectuelle. Elle a également joué un rôle central dans le développement du secteur, notamment en matière de contrôle technique des produits artisanaux et de surveillance aux frontières.

Au fil des années, Meslati a contribué à la mise en oeuvre de nombreux programmes et initiatives visant à promouvoir l'artisanat tunisien. Parmi ses réalisations majeures figurent l'élaboration d'une stratégie dédiée à l'amélioration de la qualité des produits artisanaux, le développement de projets législatifs et réglementaires adaptés aux exigences du secteur, la mise en place de cahiers des charges garantissant la qualité et l'authenticité des produits artisanaux, la supervision des circuits d'approvisionnement et de commercialisation en partenariat avec le ministère du Commerce et du Développement des exportations.

Titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, Meslati a occupé, depuis 2019, le poste de directrice chargée de mission à l'ONA. Elle a également assumé plusieurs responsabilités au sein de l'Office, notamment en tant que directrice de la promotion de la qualité, cheffe du service des délégations régionales et membre de la direction de l'encadrement et de la qualité. Son engagement s'est également illustré dans la présidence du comité d'organisation du concours du cachet officiel pour les bijoux en or et dans la supervision du projet de reconnaissance internationale des poteries de Sejnane en tant qu'appellation d'origine.

Lors de la cérémonie d'investiture, le ministre du Tourisme, Sofiane Tekaya, a salué le travail accompli par Fawzi Ben Halima et son engagement dans la gestion de l'Office. Il a exprimé sa confiance en Meslati pour relever les défis à venir et poursuivre la réforme engagée, tout en accordant une priorité particulière aux aspects sociaux au sein de l'ONA.

Tekaya a souligné l'importance d'intensifier les efforts pour accélérer la mise en oeuvre des projets de développement et garantir leur durabilité. Il a insisté sur la nécessité d'intégrer de nouveaux mécanismes adaptés aux évolutions du marché afin d'améliorer la compétitivité des produits artisanaux tunisiens à l'échelle internationale. Parmi les axes stratégiques évoqués figurent :

Renforcement de la qualité : Collaboration avec le Centre Technique de l'Innovation et du Tissage pour améliorer la qualité des produits artisanaux.

Modernisation des structures régionales : Mise en place de contrats d'objectifs pour améliorer la performance des délégations régionales et renforcer l'accompagnement des artisans.

Promotion et exportation : Encouragement des exportations et participation accrue aux foires et salons internationaux.

Valorisation du patrimoine : Coordination avec le ministère des Affaires culturelles pour enregistrer de nouveaux produits artisanaux en tant que patrimoine immatériel.

Formation et innovation : Organisation de formations spécialisées pour les jeunes artisans et développement de programmes d'échange d'expériences aux niveaux national et international.

Événements et dynamisation du secteur : Organisation du programme « Dhoui El Medina » (Les Lumières de la Médina) durant le mois de Ramadan et préparation de la Journée Nationale de l'Habit Traditionnel, célébrée le 16 mars.

Il est à noter qu'à l'occasion de cette nomination, le ministre du Tourisme a tenu une réunion avec les hauts cadres de l'ONA afin d'examiner les meilleures stratégies pour renforcer l'activité de l'Office et dynamiser le secteur de l'artisanat en Tunisie. Cette rencontre a permis d'identifier les priorités à venir et d'orienter les actions vers une plus grande compétitivité du secteur sur les marchés locaux et internationaux.