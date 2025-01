Tunisie: Kef - 67ème anniversaire des événements de Sakiet Sidi Youssef - Une caravane sanitaire militaire multidisciplinaire au profit des citoyens

A l'occasion de la commémoration du 67ème anniversaire des glorieux événements de Saïa Sidi Youssef le 08 février 1958, le ministère de la Défense nationale a programmé un convoi sanitaire militaire multidisciplinaire au profit des habitants de la commune de Sakiet Sidi Youssef, une tradition que le ministère perpétue chaque année.

Dans ce contexte, une séance de travail s'est tenue, mercredi dernier, au siège du gouvernorat d'El Kef, sous la supervision du gouverneur de la région, Walid Kaabia, pour examiner les moyens de garantir le succès de cette caravane, dédiée par le ministère de la Défense nationale aux habitants de Sakiet Sidi Youssef et qui s'inscrit dans le cadre de l'appui au système national de santé dans tout le pays.

A cette occasion, le gouverneur a souligné la nécessité de conjuguer les efforts des différents départements concernés, tels que la direction régionale de la santé et les structures sanitaires de première ligne, à travers le soutien administratif, technique et logistique nécessaire à la réussite de cette caravane médicale, outre le soutien des scouts et du croissant, et ce dans le but de rapprocher les services de santé des citoyens et de répondre à leurs besoins en matière de soins de santé de base.