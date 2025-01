Tunisie: Foot-Ligue 1 (17e journée) - La bataille pour les premières places se corse

La 17e journée du championnat de Ligue 1 du football professionnel sera particulièrement disputée avec une bataille qui se corse davantage pour les premières places, au vu d'un classement serré où seulement quatre points séparent le leader du sixième.

Le Choc de ce week-end opposera, dimanche au stade olympique de Sousse, dans le derby du Sahel, l'Étoile à l'US Monastir.

L'Etoile du Sahel, actuellement 6e avec 30 points, traverse une excellente période avec huit victoires en neuf matchs, retrouvant ainsi la course au titre et aux places africaines. Privée de Nassim Henid et Oussama Abid (suspendus), l'équipe pourra compter sur les retours de Cédric Gbo, Ghofrane Naouali et Houssem Ben Ali.

De son côté, l'Union sportive Monastirienne, 4e avec 33 points, veut rebondir après sa première défaite de la saison contre l'Espérance. Solide à l'extérieur (4 nuls, 3 victoires), elle cherchera à rééditer son succès du match aller (1-0).

Pour sa part, le Stade Tunisien fera face à un défi difficile. Leader avec 34 points, il se rendra samedi à Métlaoui (8e, 21 points) pour un match périlleux. Aucune équipe du haut de tableau n'a réussi à s'imposer sur cette pelouse cette saison. Les bardolais devront faire sans Youssouf Oumarou, transféré en Irak, mais viseront une victoire pour consolider leur première place.

L'Espérance, quant à elle, deuxième avec 33 points, reçoit l'AS Soliman (11e, 15 points) dans un match à priori abordable. Avec les retours d'Amenallah Memmich et de Youcef Belaïli, les Sang et Or espèrent enfin gagner à domicile après plusieurs nuls frustrants. En cas de faux pas du Stade Tunisien, une victoire leur permettrait de prendre la tête du championnat.

Le club phare du Cap-bon misera, pour sa part, sur une défense solide pour préserver sa cage inviolée face à la meilleure attaque du championnat (26 buts) tout en tentant de surprendre son adversaire par des contre-attaques rapides afin d'obtenir un résultat positif et s'éloigner de la zone de relégation.

Au Zouiten, le Club Africain (3e, 33 points) se déplace samedi chez la JS Omrane (10e, 16 points). Après un nul frustrant face à Ben Guerdane, les hommes de David Bettoni n'ont plus droit à l'erreur dans la course au titre. De son côté, Omrane, qui n'a plus gagné depuis la 6e journée, veut confirmer son dernier bon résultat et s'éloigner du bas de tableau lors de sa première saison en Ligue 1.

L'Espérance de Zarzis (5e, 32 points), révélation de la phase aller, tentera de poursuivre son excellent parcours en accueillant Gafsa (15e, 9 points), samedi.

Invaincus depuis sept matchs, les joueurs d'Anis Boujelbène visent un 10e succès pour se rapprocher du sommet, mais Gafsa, en quête de maintien, espère confirmer son regain de forme après trois nuls et une victoire avant sa défaite administrative contre l'Étoile du Sahel.

Dimanche, le stade du 15 Octobre de Bizerte, sera le théâtre d'un duel important pour le maintien entre le CA Bizertin (14e, 10 points), plus faible attaque du championnat (7 buts), et l'US Tataouine (16e, 7 points), plus mauvaise défense (34 buts encaissés).

Enfin, la journée se conclura avec US Ben Guerdane - CS Sfaxien et AS Gabès - O Béja, où chaque équipe cherchera une victoire précieuse pour s'éloigner de la pression du bas de tableau.