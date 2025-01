document

Washington: Une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Madame Cemile Sancak, cheffe de mission pour le Cameroun, s'est rendue à Yaoundé du 3 au 16 octobre. L'équipe a également tenu des réunions ultérieures pour examiner l'état d'avancement des réformes et des priorités des autorités dans le cadre de la septième revue du programme quadriennal appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) et le mécanisme élargi de crédit (MEDC) ainsi que de la deuxième revue du programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Les accords au titre de la FEC et du MEDC ont été approuvés par le conseil d'administration du FMI pour un montant total de 483 millions de DTS (soit 689,5 millions de dollars) en juillet 2021 (voir communiqué de presse 21/237). Une prolongation de 12 mois de ces accords a été approuvée en décembre 2023 afin de donner plus de temps aux autorités pour mettre en oeuvre les mesures et réformes, et l'accès aux ressources a été augmenté de 110,4 millions de DTS (147,6 millions de dollars, voir communiqué de presse 23/469). L'accord de 18 mois au titre de la FRD a été approuvé par le conseil d'administration en janvier 2024 pour un montant de 138 millions de DTS (183,4 millions de dollars, voir communiqué de presse 24/30).

À l'issue des discussions, Mme Sancak a fait la déclaration suivante :

« Le FMI et les autorités camerounaises sont parvenus à un accord au niveau des services sur les septièmes revues des accords FEC/MEDC, ainsi que sur la deuxième revue de l'accord FRD. Le dossier est soumis à l'approbation du conseil d'administration du FMI. L'achèvement de ces revues permettrait de procéder à des décaissements de 55,2 millions de DTS (73 millions de dollars) au titre des accords FEC-MEDC et de 34,5 millions de DTS (45,6 millions de dollars) au titre de l'accord FRD.

« La reprise au Cameroun se poursuit, mais la croissance est modérée. La croissance économique s'est établie à 3,2 % en 2023 et devrait se redresser pour atteindre 3,9 % en 2024. L'inflation a encore diminué ; l'inflation moyenne sur douze mois s'est établie à 4,6 % en novembre 2024, contre 7,5 % l'année dernière.

« Les perspectives budgétaires pour 2024 sont positives, avec un objectif de déficit primaire non pétrolier de 2 % du PIB, en amélioration par rapport aux 2,5 % du PIB de l'année dernière (et aux 3,9 % du PIB en 2022). Au premier semestre 2024, les recettes non pétrolières ont augmenté de 5 %, grâce aux bons résultats de l'impôt sur les sociétés et des impôts indirects. Les dépenses inférieures aux attentes sont dues à des retards dans les projets d'investissement, une difficulté récurrente qui pèse sur les perspectives de croissance.

« Les perspectives sont globalement positives sous réserve de la poursuite de la mise en oeuvre des réformes et du maintien de conditions extérieures favorables. Les prévisions de croissance restent inchangées à environ 4 % en 2024 et augmentent progressivement à environ 4,5 % à moyen terme. L'inflation devrait tomber à 4,4 % d'ici la fin de 2024 et atteindre progressivement le critère de convergence de 3 % de la CEMAC d'ici 2026.

« Le budget a été adopté par le Parlement en décembre conformément aux objectifs fixés dans le cadre du programme appuyé par le FMI en faveur du Cameroun et reste en ligne avec la politique budgétaire relative aux élections présidentielles prévues en 2025. L'un des principaux objectifs reste de dégager l'espace nécessaire à l'investissement productif et social et de faire progresser les réformes sur le plan de la lutte contre la corruption.

« Des retards ont été enregistrés dans la mise en oeuvre du programme de réformes structurelles. Pour atteindre les objectifs ambitieux de la Stratégie nationale de développement (SND30), les autorités sont encouragées à redoubler d'efforts pour achever les mesures importantes prévues dans le programme relatives à la gouvernance dans le secteur des industries extractives, au climat des affaires, à la réforme des entreprises publiques et à la gestion des finances publiques. Plus précisément, la mission a encouragé les autorités à faire avancer les travaux en suspens de longue date sur le plan de restructuration de la SONARA et à réviser la loi de 2013 afin de rationaliser les incitations à l'investissement.

« Dans le cadre de l'accord FRD, le Cameroun a intensifié ses efforts pour améliorer le cadre de la politique climatique. Les reformes avancent bien, notamment pour établir des lignes directrices pour l'évaluation des projets d'investissement en tenant compte des considérations liées au changement climatique et améliorer la préparation aux catastrophes en révisant la loi sur la protection civile et en actualisant le mandat de l'Observatoire national des risques. Le FMI et d'autres partenaires au développement fournissent une assistance technique pour un plan national sur le climat, une stratégie nationale pour le financement des risques de catastrophe et le renforcement de la gouvernance et de la durabilité du secteur forestier. »

« L'équipe des services du FMI s'est entretenue avec le Premier ministre, Joseph Dion Ngute, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngoh Ngoh, le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, le ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire, Alamine Ousmane Mey, et d'autres hauts fonctionnaires. La mission s'est également entretenue avec des représentants des partenaires au développement, de la communauté diplomatique, du secteur privé et de la société civile.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités camerounaises pour leur excellente coopération ainsi que pour le dialogue franc et constructif qu'elles ont entretenu avec elle ».